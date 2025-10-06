為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《汀州路三段施工》到秋OUT 搭捷運、騎YouBike最方便

    2025/10/06 05:30 記者董冠怡／台北報導
    汀州路三段進行雙側溝蓋工程，到「秋OUT」搭捷運、騎YouBike最方便。 （記者董冠怡攝）

    汀州路三段進行雙側溝蓋工程，到「秋OUT」搭捷運、騎YouBike最方便。 （記者董冠怡攝）

    「秋OUT音樂節」十日起預計連三天嗨翻公館地區，今年舉辨前夕適逢公館圓環拆除，臨時更換舞台位置，避免汀州路等替代道路壅塞，然圓環工程提前完工，卻又逢汀州路施作雙側溝蓋更新，導致機車停車空間大幅削減。建議到秋OUT搭乘捷運至松山新店線的公館站下車，從四號或一號出口步行、騎腳踏車至活動會場為佳，尤其位於寶藏巖旁河濱綠地的舞台，騎YouBike最方便，然公館地區YouBike使用率高，大型活動恐無車可借。交通局說，可增加配置車輛數、調度趟次因應。

    公館圓環工程比預期提前完工，塞車現象稍有緩解，但十月一日起汀州路三段（羅斯福路四段九十巷至基隆路四段之間）又進行雙側溝蓋更新工程，工務局新建工程處預計十一月八日完工，施工過程會佔用到原本的汽機車停車位；記者估算約有一百多格暫時無法停放，對於人多、停車需求高的公館夜市商圈而言，相當不便。

    如欲前往「秋OUT」的八座舞台，可乘坐大眾運輸至捷運公館站，從四號出口步行至公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場，大約五至十分鐘。另，去年架設在古亭河濱公園的舞台，今年因公園整建施工移師到寶藏巖旁河濱綠地，可從一號出口徒步約十二分鐘抵達。

    若能騎乘自行車至寶藏巖，相對更為方便。公館地區的YouBike站點密集，但尖峰時段較難借到車，根據微笑單車統計，捷運公館站、尤其鄰近台灣大學周邊多為熱門租賃站點。

    交通局回應，「秋OUT」等大型音樂節如遇無車可借，可加強調度，像增加配置車輛數、調度趟次，也會持續監督微笑單車，避免再發生北北桃大當機情事，影響民眾租車權益，事發後北北桃交通局已至微笑單車展開行政檢查，要求一週內提供檢討改善報告。

