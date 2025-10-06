17萬人次志工＋破萬人次國軍齊心 光復主要道路清淤已達98％

中央前進協調所總協調官季連成說，光復鄉主要道路清淤估達九十八％。（記者王榮祥攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，今天中秋節，近兩週以來，全台各地的「鏟子超人」包含十七萬人次志工、破萬人次國軍、中央地方人員及專家學者等全台齊心，力拼中秋讓災區基礎復原，主要道路清淤已達九十八％、房屋不含重災區已百分百清淤，台水完成大多數供水、明天災區學校可以線上上課，展現台灣人的韌性。

家戶不含重災區 已百分百清淤

九月廿三日下午二點五十分，花蓮堰塞湖潰流重創光復鄉，也激發了台灣人的良善，災後至今已破十七萬人次的「鏟子超人」前往當地救災，一鏟一鋤的協助災民將家園復原，國軍也派出超過萬名兵力，協助救災。總統賴清德代表國家向所有志工致謝，強調：「這就是台灣令人尊重、敬佩的地方。」

許多民眾透過捐款協助災民復原家園，中央的衛福部賑災基金會最新統計，已募得逾廿五．五萬筆、近十億元善款。

災區學校明復課 部分線上教學

賴清德盼拚中秋節完成光復復原，已交出成績，中央前進協調所總協調官季連成說，家戶清淤不含重災區已達百分之百，主要道路清淤估達九十八％，佛祖街等重災區則另案處理，近期重點在側溝與下水道清淤，學校預計七日復課，但部分師生需採短期線上教學。台水啟動各項應急措施改善光復鄉復水，除「已不具居住條件」戶外，皆已穩壓供水，因應民眾清理家園需求。

季連成也表示，救援期間有八十九戶找不到屋主或無法立即處理的房屋，經軍方聯繫，部分屋主已聯絡上，加上部分道路打通，積極處理下昨完成四十九戶清淤。

