為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍提災後重建條例匡列300億 政院盼立院支持最有效率做法

    2025/10/06 05:30 記者林欣漢、陳鈺馥／綜合報導
    行政院發言人李慧芝表示，目前受災民眾最迫切需要的，是最迅速且直接的協助，而不是等待立法院議事程序。（資料照）

    行政院發言人李慧芝表示，目前受災民眾最迫切需要的，是最迅速且直接的協助，而不是等待立法院議事程序。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，預計匡列三百億元，國民黨團書記長羅智強昨於花蓮召開記者會表示，重建條例已獲民眾黨主席黃國昌百分之百支持；對此，行政院發言人李慧芝昨表示，目前受災民眾最迫切需要的，是最迅速且直接的協助，而不是等待立法院議事程序，希望立院支持最有效率、符合災區權益的做法。

    羅智強表示，堰塞湖的危機尚未解除，需要專門的災害重建特別條例去應對。遺憾日前質詢行政院長卓榮泰時，卓揆斷然回絕制定光復鄉重建條例，理由是丹娜絲颱風的重建條例就夠了，但這絕對是不對的，可以追加預算，但這次災害型態和過去不同，還需要一個重建條例。

    行政院發言人李慧芝昨表示，「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」已於八月廿九日三讀通過，災區範圍包含花蓮縣全區，特別預算也適用於堰塞湖處置相關經費；九月廿四日行政院長卓榮泰赴光復鄉勘災時，國民黨總召傅崐萁亦曾表示此筆特別預算適用本次馬太鞍溪堰塞湖的處理範圍。

    李慧芝表示，卓揆已宣布，會用最快速度，彙整所有受損重建補助的相關經費，在最快時間內，以二百億元為基礎，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正及特別預算的追加，希望立院能支持，這是最有效率、最符合災區權益的做法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播