    首頁 > 生活

    農地淤泥600萬噸 中央專案處理

    2025/10/06 05:30 記者王錦義、王榮祥、吳柏軒／綜合報導
    光復、鳳林兩區農地約有六百公頃被淤泥侵入，數量粗估達六百萬噸，救災下一階段專案處理。圖為淤泥堆置場之一。 （記者王榮祥攝）

    馬太鞍溪潰堤造成光復鄉大片農地遭淤泥淹沒，中央前進協調所昨指出，預估光復、鳳林兩區農地約有六百公頃被淤泥侵入，數量粗估達六百萬噸，救災的下一階段會「專案」處理。

    埋沒農地每公頃補助10萬

    農業部說明，將啟動跨部會專案處理，緊急區位將在二天內施做，較大面積則配合中央前進協調所跨部會調度。另有六十三公頃雖未遭淹沒，但農水路嚴重阻塞，已加派人力清淤。同時也啟動埋沒農地的復原重建補助，每公頃補助十萬元，受理期間明日起至十月底止。

    農業部表示，這回六百萬噸土石量應是有史以來最大，初步已跟經濟部、水利署討論，規劃是運用部分土方施作超級堤防，如果能執行、大概可去化一百八十萬方（噸），另有兩百多萬土方正評估以農地重劃搭配土夯改良方式處理，但因涉及私人土地，必須先溝通。

    3國中小明天實體復課

    此外，中央前進協調所總協調官季連成強調，學生復課也是前進協調所最重要的工作之一，光復商工、光復國中的教室已完成清淤，光復商工預計十月七日線上上課、十月十三日前可實體復課，光復國中、光復國小與大進國小預計十月七日實體復課。季連成特別提醒志工們，十月七日後請別進入這兩所小學，屆時會委請警方在校門口管制。

