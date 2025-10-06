馬太鞍溪床已高於街區 應審慎考慮遷村

馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照，記者羅沛德攝）

記者游太郎／特稿

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉受創嚴重，尤其是佛祖街一帶的重災區，迄今部分仍遭土石淹沒逾一層樓高，目前包括中央前進協調所及立委傅崐萁，皆建議是否評估遷村，主要考量是馬太鞍溪河床高度已經太高，沿岸存在潰堤淹水的威脅，遷村是不得已的安全考量。但當地居民不想捨棄辛苦建立的家園，仍盼原地重建。

主張原地重建的災民有意籌組自救會，向中央及地方縣府表達訴求，主張包括房產及田地是他們生活所寄，一旦遷村後，擔心須放棄原有的資產，變成一無所有，未來的生計無以為繼，為了往後經濟上的諸多考量，盼中央協助儘快清除污泥、讓他們逐步重建家園。

請繼續往下閱讀...

雖災民訴求有理也令人同情，但是全球氣候受暖化影響，天災難測有逐漸加劇之勢，而花蓮堰塞湖危機迄今未解，馬太鞍溪的溪床高度仍遠高於佛祖街地區，即使現階段完成土石清淤作業，一旦豪大雨一來，上游的土石恐被再度快速沖刷到下游淤積，溪水溢堤甚至沖垮堤防的威脅始終存在，為了災民的安全起見，遷村恐是不得已的作法，也是中央「兩害相權取其輕」下的考量。

地方人士持平認為，馬太鞍溪河床逐年增高，嚴重危及兩岸地區居民的生命財產安全，以花東鐵路為例，早年鐵路橋梁遇雨就被土石淹沒、沖斷，最後不得不以興建溪底隧道釜底抽薪解決，這次堰塞湖潰流，台鐵就平安度過危機，成了花東縱谷唯一暢行無阻的交通要道，台鐵的成功經驗值得中央及災民審慎思量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法