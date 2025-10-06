鏟子超人轉身清溝 目標30公里

花蓮光復鄉救災邁入第12天，剛好是中秋連假，很多志工協助清溝。（記者王錦義攝）

大批超人昨持續湧入花蓮光復鄉災區，響應災區現階段需求，從鏟子超人變身成清溝超人、沙包超人，因為水溝蓋較小，街道上不時可見身材較嬌小的男、女超人鑽入水溝，畫面溫韾感人。

台鐵統計，中秋連假首日，光復進出站約五．一二萬人次再創新高。昨天是連假第二天，車站又湧入大批志工，災戶看到穿著雨鞋帶著各式工具，休假還來光復幫忙的超人們，都會一次又一次的說聲早安、謝謝，成為光復鄉晨間最有人情味的問候語。

請繼續往下閱讀...

很多志工輾轉得知災區需求，紛紛從鏟子超人變成清溝超人、或協助製作一萬袋防颱沙包的沙包超人，因為水溝蓋空間小，街道上不時可見身材嬌小的清溝超人，不顧身體會髒、逕自爬入水溝蓋協助清理的畫面；還有不少水電、泥作超人陸續現身，協助災民修理家戶。

小蜜蜂穿梭送補給品

由於災區到處都有機具跟物資車，車輛通行相當困難，連日來都仰賴機車、越野車、沙灘車等化身物資小蜜蜂，穿梭在災區中，給志工們送水跟補給品，不過由於災區部份道路仍很泥濘，常看到有機車不小心滑倒，但旁邊的志工也會馬上一湧而上協助扶車、查看有無大礙，幸好機車車速都很慢，沒有造成傷害。

中央協調所表示，這兩天重點會放在卅公里長的「側溝」，因為難度高、到昨天粗估只清理六公里，環境部已提供逾六百支清水溝專用勺，還有八十部高壓清洗機，目標十八日完成。協調所指出，目前已調動約八台清溝車，但溝內淤泥太嚴重，前天有清溝車一天只清出廿公尺左右，最多也只清完六十公尺。

此外，適逢中秋節連假，很多熱心民眾想赴花蓮光復災區幫忙卻買不到火車票，台南市有七名綠營市議員特別集資發起「鏟子超人台南隊」，一推出立即爆滿，從三車加開到六車，展現了台灣人同島一命的互助精神。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法