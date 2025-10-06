總統再赴光復勘災 加碼每戶20萬修繕費／要求中央總協調官季連成到佛祖街 了解災民需求

花蓮縣光復鄉靠近堤防的佛祖街尾住戶提出7大訴求，希望政府重視。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復進入第十三天，總統賴清德昨再度赴花蓮勘災，並深入受災嚴重的佛祖街一帶關心災民，沿路遇到災民陳情情緒激動，立刻要求中央前進協調所總協調官季連成，今天要親自走一趟了解民眾需求。賴也提到，中央會再加碼補助每戶房屋修繕費用廿萬元。

承諾與地方共同解決堰塞湖問題

總統賴清德昨也提到堰塞湖解決方法，提醒若短期無法解決，須落實掌握河川水面水流水位、暫時性堤防施作、河床清淤以及撤離計畫等四件事，才有機會把堰塞湖紅色警戒解除，讓民眾不再憂心，賴承諾，政府一定會設法解決堰塞湖問題，盼中央地方共同合作完成任務。內政部長劉世芳回應，正邀請專家學者持續監控討論。

災民：中央早該進駐 靠縣府太慢了

賴清德昨詢問災民這次國軍是否有發揮功能？有沒有進到家戶內幫忙？大家稱許道「有！」其中一位災民向賴清德表示，中央早該進駐，靠縣政府太慢了。

視察過程還遇到喝醉酒及大聲吆喝陳情的民眾，賴清德向大同村長邱金仲了解情形，村長表示，年輕人近日工作辛苦，知道總統過來就希望大家關心，賴清德隨即要求身旁的總協調官季連成，隔天要親自走一趟了解情況。

此外，賴清德特別提到，看了災區房屋受損後，中央會再加碼補助每戶房屋修繕經費廿萬元。中央及各部會出力救災外，將會提出經費協助大家度過難關。

政院明在災區成立一站式服務平台

行政院指出，有關罹難者及失蹤者慰問金由中央發放每位一百萬元，重傷者救助廿五萬元；災後復原部份，每戶發放十萬元慰助金，五萬元清理補助，免收九、十月水電費，再加碼補助提供每戶廿萬元的房屋修繕費用。規劃租金補貼、旅宿安置、農業災害救助及紓困，以及對商家、企業等協助，七日行政院將在災區成立一站式服務平台，讓各項災害補助的申請和發放從速從簡。

佛祖街尾災民提7訴求 盼原地重建

另外，佛祖街尾靠近堤防一帶的農戶，昨天由拖鞋阿公蘇建昌出面向中央、縣府喊話，提出七點訴求，蘇建昌說，這一帶五十幾戶，很多農地都是老人家留下來的，若遷村安置在一個鐵籠裡，原民的生活、文化、信仰何去何從？希望未來能原地重建。蘇建昌說，「災民的訴求只有一個：請專注災區的老百姓」，也希望政府可以向台糖借用土地，並設置組合屋。

佛祖街尾受災嚴重，農舍、農田都被近二米高的沙土淹沒，災民希望政府提出以工代賑，支付技術工的薪資，以完成修繕工程。

總統賴清德（前排右三）昨天下午前往光復災區佛祖街與中正路一段附近關心受災戶。 （記者王錦義攝）

