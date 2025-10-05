為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化碩士漁民養小丑魚 「滿額贈」打開市場

    2025/10/05 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    因動畫「海底總動員」主角「尼莫」爆紅的「公子小丑魚」。（薛雍霖提供）

    因動畫「海底總動員」主角「尼莫」爆紅的「公子小丑魚」。（薛雍霖提供）

    彰化縣「碩士漁民」薛雍霖花了十年時間打造「小丑魚王國」，今年更榮獲十大傑出青年的殊榮，但比起人工繁殖更困難的是行銷，在靈光一閃下，他比照百貨公司週年慶，祭出「滿額贈」，果然打動人心，成功每年賣出十萬尾到十五個國家。

    薛雍霖表示，原本以為創業人工養殖小丑魚，是人生中最困難的事，但在自產自銷的過程，才發現「比養更難的是賣」，在逛街時看到許多人都為了「滿額贈」的贈品在湊金額，他決定試試看用來賣小丑魚。

    他發現自己養殖場優勢，是卅五個品系又多又齊全，尤其養殖場最怕的就是「生物庫存」，賣不掉又要花成本養殖。他的滿額贈活動，贈品鎖定人氣款或是高價款，再搭配像是禮服小丑魚等稀缺款，成功敲出外銷大筆訂單，以及國內零售與批發通路。

    動畫「海底總動員」讓主角「尼莫」爆紅，連帶小丑魚也成為水族箱超人氣款，也讓薛雍霖走上台灣少有的海水觀賞魚養殖之路。薛雍霖說，每當挫折時，他都向「尼莫」學習，抱著大膽冒險的心，勇敢走自己的路。

    乳牛小丑魚是最新的人氣款。（薛雍霖提供）

    乳牛小丑魚是最新的人氣款。（薛雍霖提供）

    碩士漁民的薛雍霖打造台灣的小丑魚王國，獲得今年十大傑出青年的殊榮。（薛雍霖提供）

    碩士漁民的薛雍霖打造台灣的小丑魚王國，獲得今年十大傑出青年的殊榮。（薛雍霖提供）

