設籍賞5000 集集人口止跌回升

南投縣人口月月跌，十三鄉鎮市中的集集鎮跌破一萬大關，因攸關下屆鎮代席次，公所祭出「設籍禮金」每人五千元；另草屯鎮朝十萬人口目標努力，也將發一至五歲童每年二萬元生日禮金，禮金策略有成效，經一個月宣傳，集集鎮九月人口增加九十一人，首度止跌回升；草屯則增加一八一人，持續穩坐全縣人口最多鎮市。

草屯將發幼童生日禮2萬 人口也增

集集鎮早年因有集集線火車，加上是樟腦集散地，人口在一九七一年底一度達一萬六三七八人，但人口逐漸下降，二〇二三年五月跌破一萬人，今年八月只剩九五九三人，集集鎮公所九月一日宣布該月起到明年五月底入籍集集鎮，每人有五千元「設籍獎金」。

請繼續往下閱讀...

另草屯鎮今年人口數已躍升為全縣十三鄉鎮市第一，公所以十萬人口為目標，也將從明年起，鎮內一到五歲兒童，每年有二萬元生日禮金。

集集、草屯鎮的禮金策略，經過一個月已略見成效，集集鎮到九月底統計人口為九六八四人，比八月增加九十一人，且在今年首度止跌回升。

草屯鎮九月底人口數為九萬七四四五人，比八月的九萬七二六四人增加了一八一人，另草屯鎮九月人口數也持續超越南投市的九萬六五二四人，繼續穩坐全縣人口數第一的寶座。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法