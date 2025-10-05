為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    設籍賞5000 集集人口止跌回升

    2025/10/05 05:30 記者陳鳳麗／南投報導

    南投縣人口月月跌，十三鄉鎮市中的集集鎮跌破一萬大關，因攸關下屆鎮代席次，公所祭出「設籍禮金」每人五千元；另草屯鎮朝十萬人口目標努力，也將發一至五歲童每年二萬元生日禮金，禮金策略有成效，經一個月宣傳，集集鎮九月人口增加九十一人，首度止跌回升；草屯則增加一八一人，持續穩坐全縣人口最多鎮市。

    草屯將發幼童生日禮2萬 人口也增

    集集鎮早年因有集集線火車，加上是樟腦集散地，人口在一九七一年底一度達一萬六三七八人，但人口逐漸下降，二〇二三年五月跌破一萬人，今年八月只剩九五九三人，集集鎮公所九月一日宣布該月起到明年五月底入籍集集鎮，每人有五千元「設籍獎金」。

    另草屯鎮今年人口數已躍升為全縣十三鄉鎮市第一，公所以十萬人口為目標，也將從明年起，鎮內一到五歲兒童，每年有二萬元生日禮金。

    集集、草屯鎮的禮金策略，經過一個月已略見成效，集集鎮到九月底統計人口為九六八四人，比八月增加九十一人，且在今年首度止跌回升。

    草屯鎮九月底人口數為九萬七四四五人，比八月的九萬七二六四人增加了一八一人，另草屯鎮九月人口數也持續超越南投市的九萬六五二四人，繼續穩坐全縣人口數第一的寶座。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播