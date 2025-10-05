中秋連假 梨山、谷關訂房5成 大雪山遊樂區客滿

梨山賓館中秋與國慶連假仍有空房。（記者張軒哲攝）

中秋三天連假，大梨山地區、谷關住宿並未客滿，梨山賓館與谷關連假訂房不佳，大約五成，武陵農場、八仙山森林遊樂區訂房率皆有七、八成以上，大雪山遊樂區滿房。業者研判，中秋連假以烤肉聚餐為主，住宿率較差，接下來的雙十連假，各飯店訂房率略高，武陵與梨山賓館已有九成訂房。

雙十連假 估住宿率較高

今年中秋連假天氣炎熱，台中市高山各旅宿業者訂房率延續暑假低迷業績，今年中秋訂房率較去年略低，谷關溫泉區各飯店與梨山賓館訂房約五成，業者研判，因為今年中秋節略晚，跟雙十連假太近，國人習俗中秋以聚餐烤肉活動為主，雙十連假較多人規劃出遊。

請繼續往下閱讀...

武陵農場昨日指出，中秋連假農場度假遊客較平日增多，中秋節連假住宿率七、八成以上，露營區帳篷也一字排開，雙十連假訂房率達九成。

梨山賓館副總林閔政說，中秋連假高山訂房普遍不佳，中秋連假約五成，雙十連假已近九成訂房；谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，因天候還未轉涼，谷關各飯店中秋訂房五成，雙十連假較多人出遊，訂房目前已逾五成。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法