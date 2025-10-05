台中海洋館10/8開幕 開箱6年前時空膠囊

台中海洋館展示多種水母。（記者張軒哲攝）

中秋連假四日展開，台中海洋館八月廿一日對外試營運，吸引大批親子遊客參訪，一睹的可愛企鵝與水母，從試營運至今，已售出逾十一萬張門票，海洋館預計十月八日正式開幕，館方昨日透露，開幕典禮將有與日本山形縣加茂水族館合作備忘錄（MOU）簽訂儀式，另外一個亮點是開箱二〇一九年簽約儀式埋藏的時光膠囊。

二〇一九年台中市府觀旅局舉行台中市海洋生態館營運移轉簽約儀式，邀請附近的高美國小二年級學生帶著心中想像的海洋館畫作來到現場，市長盧秀燕與他們一同將畫作放入時空膠囊。當年簽約時的國小二年級學童，現已就讀國中，館方已經找到這群學子，將重返海洋館打開六年前的時空膠囊，成為開幕彩蛋。

請繼續往下閱讀...

日本加茂水族館以展示各種水母聞名，是世界上展示最多水母種類的水族館，將在海洋館開幕典禮一起簽訂合作備忘錄，汲取日本水族館營運管理的經驗。

台中海洋館指出，假日親子遊客絡繹，試營運一個多月以來已售出逾十一萬張門票，十月六日適逢中秋佳節，也是海洋館試營運最後一天，館方邀請設籍於台中市清水區及梧棲區的低收入居民於中秋節當日免費入館參觀，讓大朋友小朋友優游蔚藍海洋世界，快樂過節。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法