（台中）開工1年多時做時停 清水通學步道施工慢惹怨

車道縮減影響交通 公所︰配合電纜下地順延 最晚年底完工

清水國中校園周邊人行道整修工程去年下半年開始動工，但當地居民抱怨鎮政路從港藝中心到和平新城這段施工，就卡關近十個月，時做時停，車道縮減，嚴重影響交通，清水區公所表示該人行道工程配合台電纜線下地作業，多次順延，最晚於十二月底前可全數完工。

清水國中、建國國小周邊 人行道整修

清水國中與建國國小周邊通學步道工程從去年六月開工至今已超過一年，民眾反映工程時做時停，近日鎮政路東側工程開工，因緊鄰港藝中心與區公所，外界質疑施工延宕，有清水民眾指出，西側人行道拓寬之後，還不太適應，開車轉彎都小心翼翼，目前東側持續施工，車道縮減一半，汽機車爭道險象環生。

將辦體育嘉年華 請義交疏導交通

南社里居民指出，台中體育嘉年華會將於十一日於清水國中登場，港藝中心十月連假有多場活動，勢必交通大亂，若是市區的工程，會施工這麼久嗎？

清水區公所表示，近期大型活動期間會請廠商跟當地義交於鎮政路協助疏導跟指揮交通，目前台電相關工程預計十一月四日前全部完成，屆時區公所會立即配合台電移桿作業完成後，人行道工程最晚於十二月底前可全數完工。

太平咬人狗坑步道 鐵橋邊坡二度崩塌

另外，台中太平區咬人狗坑登山步道，平假日都吸引許多民眾登山踏青，但一處靠近鐵橋的邊坡，今年七二八大雨已經發生崩塌一直未修復，近日下雨再度發生二次崩塌，且崩塌位置還靠近鐵橋的基座，鐵橋的安全岌岌可危，山友行經膽顫心驚抨擊市府修復太慢。

市府觀旅局表示，已委請顧問公司設計，預計今年十一月派工施作，明年二月底完工，另已通知太平區公所持續追蹤現場狀況及設置警示措施，以維安全。

