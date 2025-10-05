高雄國家體育場跑道翻新 5K RUN先體驗

高雄國家體育場跑道翻新，跑友搶先體驗都稱讚。（記者黃良傑攝）

高市運動發展局昨日舉辦「高雄主場5K RUN」活動，邀請跑友率先體驗高雄國家體育場全面翻新的專業跑道，跑道翻新採用奧運會、亞運會、世錦賽等國際賽事經常使用的合成橡膠材質—蒙多（Mondo）跑道，其專業的彈性設計，兼具穩定性與舒適性，更能有效減緩跑者關節衝擊。

運動發展局長侯尊堯表示，九月九日運動部正式成立，部長李洋上任後簽署的第一份公文就是推動同仁每天運動卅分鐘，高雄市政府近年也持續推動全民運動，規律運動人口達卅七．四％，居六都第二，市府將持續推動社區多元課程，鼓勵大家「規律運動、呼朋引伴」，讓運動成為生活日常。

包括高雄市鳳山慢跑協會前會長楊明達及謝俊義、體育團隊團長陳家發、高雄夜跑團團長曾士嘉等齊聚為跑友加油，見證高雄在運動建設上的重要里程碑，許多跑友也現場分享嶄新體驗。

運發局表示，「二〇二六高雄富邦馬拉松」將於明年一月十、十一日登場，屆時結合國家體育場翻新跑道以及橋頭、梓官、岡山、彌陀、南寮及蚵仔寮兩大漁港等城市特色路線，讓跑者充分感受高雄獨特的城市魅力，市府邀請全國跑友踴躍報名。

