林園濕地公園生態豐 10/11嘉年華展成果

剛毛蟲的卵囊，在林園濕地公園現蹤。（陳俊強提供）

首見「白領翡翠」 穿梭紅樹林吃蟹 倒立水母也現身 還有「尋蛛趣」生態導覽

美麗的翠鳥「白領翡翠」昨天飛抵高雄市林園海洋濕地公園，為首隻造訪的稀客，湊巧的是，紅蟳幼蟹同步現身，相手蟹數量逐漸增加，喜歡吃螃蟹的白領翡翠，不時在紅樹林間穿梭舞動，連同悄悄現身的倒立水母、秋季限定版生態導覽「尋蛛趣」，為即將到來的高雄市濕地嘉年華暖身，帶來更具臨場感素材。

請繼續往下閱讀...

林園愛鄉協會 執行保育有成

高市府委託林園愛鄉協會執行林園海洋濕地公園保育計畫，於二〇二三年全國評鑑特優，雙十連假將屆，林園愛鄉協會和高雄市其他濕地計畫的團體，將於十一日下午，在濕地公園舉辦一場別開生面嘉年華會，也將發表濕地計畫成果。

秋季版生態上演中 增加看頭

令人期待的是，濕地公園秋季限定版生態景象正在上演，協會理事陳俊強表示，住在水晶宮（早上沾滿露水的蜘蛛網）的隱匿高手長疣馬蛛，秋季才會現蹤，解說導覽將安排「尋蛛趣」，還有剛毛蟲的卵囊、新發芽的水筆仔胎生苗、每天會出現的「值日生」黃小鷺。

陳俊強說，白領翡翠出現在濕地公園，或許會在嘉年華會上讓大家驚豔，牠通常會選在海邊的樹林或有紅樹林的區域過境停棲，若食物充足、人為干擾少，停留的時間就會比較長。

其他濕地計畫團體 共同展出

現場將有廿五個攤位，包括中山大學海洋科學系「裝模皂樣」攤位，將提供貝類、三葉蟲與菊石等化石標本供觀賞；輔英科技大學展示南高雄地區邁向環境永續發展計畫的執行成果；林園高中推動科學研究成果等，現場還有屏南社大宅森林種子盆栽班盆栽義賣、小茱養多肉手作拔染杯墊體驗（送米香）等攤位。

林園愛鄉協會除統籌活動，也規劃解說導覽、生態影像展，還有社區林業成果（槺榔、石灰窯、湧泉）、社區產業、紅樹林生態、漂流木文創、倒立水母、海巡志工隊等攤位，讓民眾接觸多元的環境教育面向。

白領翡翠首度造訪林園濕地公園。（陳俊強提供）

林園海洋濕地公園倒立水母悄悄現身。（陳俊強提供）

林園濕地公園黃小鷺天天出現，被趣稱是「值日生」。（陳俊強提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法