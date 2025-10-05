原住民族首創！霧台推小米族語正名 納國際植物命名

原住民族首創小米族語正名納入國際植物命名，霧台鄉神山部落成立種子銀行。（記者葉永騫攝）

全台首次由原住民族將族語小米名稱納入國際植物命名規範，部落自主建立種子銀行，強化土地與文化連結，為抵禦氣候變遷，打造屬於自己的韌性糧倉的「小米正名暨部落種子銀行drawsulu ki sapayvai啟用典禮」，昨天在屏東縣霧台鄉神山部落保種場域舉行。

霧台鄉長巴正義表示，守護小米，就是守護文化與土地，更是族人世代延續的生命根基。透過小米正名與種子銀行的啟用，不僅保障糧食安全，也向世界展現魯凱族的智慧與價值，讓下一代仍能在土地上延續小米的記憶與精神。

霧台鄉公所八年前即公開宣示四十種小米品種與族名編號，展現守護小米文化的決心，本次「小米正名」則與植物分類學者合作，依據顯著生態特徵與族人採納的通用族語，正式納入植物命名規範，兼顧生物分類與民族智慧，為全國首創案例。公所更與綠色和平基金會合作，在小米田展開系統化生態調查，發現包括二級保育類麝香貓、六種保育鳥類及台灣特有種山鷓鴣在內，共七十五種野生動物。結果顯示，小米田不只是文化的載體，更是台灣生態網絡的重要庇護所。

霧台鄉公所說明，神山的保種場保存許多原住民植物種苗，目前沒有全面對外開放，但對種原保存有興趣的民眾可向公所農業觀光課洽詢參觀方式。

