屏東黑心豬大腸 業者全面停工下架回收

屏東傳出不肖業者涉嫌以「工業用雙氧水」漂白變質豬大腸，轉手販售下游廠商，初估已有兩公噸流入市面，屏東地檢署偵辦後裁定業者及員工四人以八萬到五十萬元皆交保候傳，屏東縣衛生局則要求業者停業、封存及禁止販售，目前調查，這些豬大腸來源都是活豬，非病死豬。

豬大腸來源 目前調查非病死豬

食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，經清查「百威食品有限公司」銷售帳冊，其產品流向涉及台北、桃園、屏東與高雄；業者也坦承，確有在部分豬腸製程中使用工業用雙氧水，主要是為了讓產品「看起來更白、更乾淨」，已全面停工並配合下架回收。

請繼續往下閱讀...

農業部將加強查核屠宰場

農業部表示，國內屠宰場有屠檢獸醫師進駐，檢查判定不合格的豬屠體或內臟，均潑灑藍色改質劑後廢棄；廢棄屠體內臟須依規定填報化製三聯單，並載運至化製場處理；農業部已要求各分署對轄內屠宰場加強查核。

工業級雙氧水 恐致肝腎損傷

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，工業級雙氧水成分不純，常見的重金屬污染包括鉛、汞、砷等，可能導致肝腎損傷、神經病變等問題。如果豬大腸本身已經發黑、發霉或病變，漂白後仍無法去除潛藏的細菌與黴菌，一旦流入滷味攤或小吃店，可能導致食物中毒。

估2噸流入市面 檢方追查流向

屏東縣衛生局表示，已查封業者冷凍櫃內的黑小腸五百九十箱、小腸卅箱、大腸十五箱、大腸頭十三箱，至於流出的部分，檢察官正在追查，將配合檢方進行查驗相關的公司及商行，至於業者違反食品安全衛生管理法相關的刑則和罰則，將視偵辦後再裁定。

屏東地檢署指出，部分已病變的豬大腸，浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售予不知情之其他廠商，牟取不法利益，危害國民健康，而違反食品安全衛生管理法及刑法詐欺等案件，檢方將持續追查已售出之流向與數量，追究違法者之責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法