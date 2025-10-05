台東慢食節走入山林 知本療癒體驗

台東慢食節昨天在知本森林遊樂區舉辦。（記者黃明堂攝）

林業及自然保育署台東分署主辦的「漫遊知森」活動，昨天與台東縣政府主辦的慢食節合作，於知本國家森林遊樂區開幕，為期兩天的系列活動，結合森林、慢食及星空，展現推動森林療癒的成果，也請民眾走入山林，以味覺重新認識自然。

台東慢食節主題為「採集餐桌：山林野地篇」，首次將森林遊樂區納入節慶場域，借重其生態、導覽與藝術資源，串連氣味、器物與料理，打造跨域整合的五感慢食現場。遊客在「慢食集」品嚐阿美族生醃豬肉飯糰、蝸牛卵青醬捲餅、融合馬來西亞仁當醬的布農小米飯，以及更多原味與創新兼具的美食，選好美食後，還能在「慢食器」體驗以葉片、枝條等自然素材製作器皿與擺盤，完成獨一無二的山林餐桌。

晚間則邀請米其林綠星「地坊餐廳」主廚張皓福以台東食材為基礎，重新詮釋「採集」的定義，帶來星空下的山林野宴，讓旅人感受東部土地的豐饒。

漫遊知森活動整合「社區林業、南迴計畫、山林製造及國產材推廣」等攤位，帶來焚風果乾、草本產品、茶鹽、梅醋與工藝手作等展售，呈現地方產業的多樣性。今年更首度推出「森境溫泉茶席」，由森林解說志工帶領，結合溫泉與茶湯，透過五感融合帶來靜謐療癒體驗，並將作為園區未來推廣重點。

同步推出的 「氣味專車」，調和荖葉、月桃、馬告、檳榔花與筆筒樹香氣，打造專屬於知森的活動氣味專車，並延伸至接駁專車，讓民眾從踏上旅程的那一刻就進入森林氛圍，體驗低碳、友善的永續移動方式。

