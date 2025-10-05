黃昆輝、羅麥瑞 獲星雲終生奉獻獎

公益信託星雲大師教育基金主辦「第十三屆星雲教育獎」昨天頒獎，黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝、輔仁大學織品服裝學系創辦人羅麥瑞教授獲終生奉獻獎。

黃昆輝：啟發學生 教育真諦

黃昆輝致詞時表示，他以九十歲高齡還能夠獲得星雲教育基金頒發的終生教育奉獻獎，覺得無上光榮、也非常感動，這份殊榮不僅是肯定個人的教育生涯、也讓他再次省思教育真諦在哪？

請繼續往下閱讀...

他表示，他終其一生以愛為本，希望啟發學生良知、點燃希望，愛所有的學生，「人都具有一份發展的生機、潛在能力，能夠獨善其身或是兼善天下，教育要把這潛能發揮出來，貢獻社會、貢獻國家，這就是教育的真諦」。

羅麥瑞：修女得佛教獎 太美好

有輔大「織品之母」稱號的羅麥瑞修女也獲獎。羅麥瑞修女致詞時表示，她感謝天主，能讓她五十八年在台灣的服務感動這麼多人，把天主賜給她的使命一個一個做好，也要感謝佛教的基金會舉辦這麼有意義的活動，「只有好的教育，這個世界才會更好」。羅麥瑞笑說，讓她最感動的事情，「是我天主教的修女，得到了佛教的獎，實在太美好了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法