    首頁 > 生活

    機具超人 趕在秋節前築成土堤

    2025/10/05 05:30 記者陳鳳麗、劉人瑋／綜合報導
    馬太鞍溪堤防4日如期完成臨時土堤搭建，接下來1週，水利署會加強防水性，並再加高2公尺。（圖取自陳金德臉書）

    馬太鞍溪堤防4日如期完成臨時土堤搭建，接下來1週，水利署會加強防水性，並再加高2公尺。（圖取自陳金德臉書）

    馬太鞍溪堰塞湖潰流，造成花蓮光復鄉嚴重災情，水利署成功引流改道後，日夜趕工施作三公尺高的臨時土堤，中區水資源分署的「機具超人」一週來日夜趕工，清晨五時出門，深夜才結束工作回到飯店，昨日終於趕在中秋節前完成目標。

    一個禮拜沒吃過飯店早餐、宵夜

    中央前進協調所指出，目前臨時堤防部分已造了二八六〇公尺長、三公尺高土堤，一般狀況下溪水不進入鄉內，後續會再加高、加固，再增高到五公尺，土堤前方會施以鋼網與水泥等用於隧道工程中，增加強度。

    水利署從馬太鞍溪堰塞湖潰流後即進入光復鄉，各分署的機具和工程人力陸續進駐，趕工施作臨時圍堤，水利署中區水資源分署人員表示，現場每天約有二、三百人和眾多重機具趕工，三餐都由中央前進指揮所送來便當，三不五時還有熱心機車小蜜蜂送來飲料。

    住在花蓮市旅館的中水分署的工程人員，每天清晨五時出門，開車近兩小時才抵達光復鄉，晚間趕工完還要開會，回到旅館都是深夜，雖投宿的旅館有供應早餐和宵夜，但「一個禮拜來沒吃過飯店的早餐、宵夜！」

    中水分署工程司林靖皓在救災中過生日，他說，沒有蛋糕、蠟燭，只有塵土和機具超人們的陪伴，可以幫忙受災民眾、有那麼多人的加油，就是最棒的生日禮物。

