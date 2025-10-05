中央清洗機貼花縣標籤？ 謠言勿信

行政院採購的高壓清洗機共1500台，目前都在外服役中。（行政院東部中心提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉、鳳林鎮民宅遭泥流淹沒，受災至少三千七百戶，天氣放晴後變硬的泥土急需使用高壓清洗機，昨晚起網路流傳一張德國BOSCH的高壓清洗機照片，上面貼滿「花蓮縣政府」貼紙，有網友質疑中央送的高壓清洗機，縣府趕貼貼紙「當成自己買的」；行政院聯合服務中心直指，這是「謠言勿轉傳！」

網路上瘋傳花蓮縣府從中央物資倉庫拿走五百台高壓清洗機，標示編號後放在倉庫沒有用，還貼了花蓮縣政府環保局貼紙。

行政院聯合服務中心執行長洪宗楷說，政府及民間捐贈的高壓清洗機一千五百台，目前都已分配到災區服役中，出借都有登記資料，協助災民清洗民宅家園。

律師林智群則PO出花蓮縣府採購單表示，高壓清洗機中央已送了一千五百台，花蓮縣府仍執意採購五百台，可重複使用的設備不需採購這麼多。

花蓮縣府昨日表示，已將網友貼文截圖蒐證，將委託律師提告。花縣府強調，高壓清洗機到貨後，至昨午已借出一百多多台，歡迎災民取用，網友在網路上發表言論時應查證，不要散布謠言。

中央的高壓清洗水槍的另一種型號。（行政院東部中心提供）

