為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中央清洗機貼花縣標籤？ 謠言勿信

    2025/10/05 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    行政院採購的高壓清洗機共1500台，目前都在外服役中。（行政院東部中心提供）

    行政院採購的高壓清洗機共1500台，目前都在外服役中。（行政院東部中心提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉、鳳林鎮民宅遭泥流淹沒，受災至少三千七百戶，天氣放晴後變硬的泥土急需使用高壓清洗機，昨晚起網路流傳一張德國BOSCH的高壓清洗機照片，上面貼滿「花蓮縣政府」貼紙，有網友質疑中央送的高壓清洗機，縣府趕貼貼紙「當成自己買的」；行政院聯合服務中心直指，這是「謠言勿轉傳！」

    網路上瘋傳花蓮縣府從中央物資倉庫拿走五百台高壓清洗機，標示編號後放在倉庫沒有用，還貼了花蓮縣政府環保局貼紙。

    行政院聯合服務中心執行長洪宗楷說，政府及民間捐贈的高壓清洗機一千五百台，目前都已分配到災區服役中，出借都有登記資料，協助災民清洗民宅家園。

    律師林智群則PO出花蓮縣府採購單表示，高壓清洗機中央已送了一千五百台，花蓮縣府仍執意採購五百台，可重複使用的設備不需採購這麼多。

    花蓮縣府昨日表示，已將網友貼文截圖蒐證，將委託律師提告。花縣府強調，高壓清洗機到貨後，至昨午已借出一百多多台，歡迎災民取用，網友在網路上發表言論時應查證，不要散布謠言。

    中央的高壓清洗水槍的另一種型號。（行政院東部中心提供）

    中央的高壓清洗水槍的另一種型號。（行政院東部中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播