縣長自誇募到洗衣機 災民心念是家園

災民噓聲、呼喊，要求徐榛蔚停止發言。（記者劉人瑋攝）

記者游太郎／特稿

花蓮光復災後第十一天，花蓮縣長徐榛蔚終於到了Fata’an部落，甫開口就被嗆「縣長這麼好做，那我也來做縣長」、「將帥無能累死三軍」。

花蓮縣因為地理環境，每年遭受颱風侵襲已是常態，這幾年來，花蓮更遭逢包括〇二〇六地震、太魯閣號出軌、〇四〇三強震等災害和重大意外，對災害處理應有嫻熟的ＳＯＰ，但在徐榛蔚主政下，花蓮縣府到底學到了什麼？

馬太鞍堰塞湖潰流造成光復重災，縣府種種作為讓花蓮鄉親寒透了心，每個人都在問「縣長到底在哪裡？」、「縣府的救災效率呢？」

災民在部落會議現場，當著徐榛蔚的面，抱怨部落需求未被聽見，徐榛蔚則回應「看臉書才知道部落要找她！」徐榛蔚還反過來向災民訴苦，「我們做的真的很多，花蓮縣府做的只有縣府知道」，還放送「幫你們募到了洗衣機、電鍋！」

災民怒極，他們要的是儘快重返家園、回復正常生活；不知疾苦的父母官卻彷彿活在平行時空。災區撤離爭議、交通疏導、便當分配、志工安排、慰助金發放等作業，只看到混亂未見效率，縣府失能像無政府狀態。

當徐榛蔚的丈夫立委傅崐萁忙著將災害責任甩鍋中央，急著要求國賠之際，徐榛蔚則因救災毫無頭緒、飽受災民指責。部落青年講的痛心又直白：「告訴我們該怎麼做？不然選你幹嘛？什麼都不講、還要我講，那我來當（縣長）。」一言點出問題所在，就是地方父母官根本不適任！

僅管噓聲不斷，徐榛蔚仍是耐心講完，最後還是有回答災民疑惑，但民眾滿意與否卻不盡相同。（記者劉人瑋攝）

