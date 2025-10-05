開會講重點 季連成被拱選花縣長

季連成笑道「怎麼知道自己是太平村人？」但他先前的多次口誤早就透露他的老家。（記者劉人瑋攝）

前進協調所總協調官 展現軍人本色、明快行事

花蓮馬太鞍堰塞湖災難，中央設在光復鄉的前進協調所總協調官季連成，以簡潔明快的行事及說話風格，展現軍人本色，民眾印象深刻！昨天中央前進協調所記者會上，花蓮縣府稱：「許多工作都要中央幫忙補助。」季連成秒回：「自己的基本工作要先做好！」看直播的網友留言，「什麼都給中央做就好了啊」、「季快選花蓮縣長」！

花縣府求助 秒回基本工作先做好

花蓮縣府遭批「統計不出受災戶清冊」，徐榛蔚前晚在馬太鞍部落說明會中，回答「人數隨時變動，等清理完畢會確認有多少戶需要中繼屋」。昨天出席前進協調所記者會的花縣府代表、農業處長陳淑雯，被追問災民清冊？陳淑雯說，要在台糖停車場後方空地建中繼屋，需要中央經費補助，災民清冊的調查，「也是需要中央配合」。

季連成馬上接話，「我建議你們鄉長直接和部落接口，部落反應到現在還沒見過鄉長」、「昨晚有見到鄉長嗎？」、「中央是處於協助地方角度，中繼屋的族人意願調查需要地方處理，這是縣府的基本動作，麻煩向縣長報告」。

季連成指出，台糖已同意提供土地蓋中繼屋，人數「就等你們（縣政府）調查」；陳淑雯才答覆：「鄉公所復建才剛完成，後續會與鄉公所密切合作、並繼續調查」。

季連成一貫直來直往風格，開會往往要求「講重點！」、「長話短說！」關注直播的網友直呼：「沒有廢話的工作進展報告，聽起來真好」！

台東鄉親與有榮焉 喊組團看偶像

季連成是台東人，台東老家的鄉親對他的表現與有榮焉，開心喊話，「季將軍回老家，台東人要組團去看偶像！」

季連成說：「決斷明快、要求開會效率的個性，的確受軍隊影響！」不過總統賴清德還有院長，都有同樣的精神及要求，「大家透過媒體看到的只有我而已」，政策的形成需眾人討論與參與，但工作的派遣就需要將複雜問題簡單化。

