放假就來 光復超人兩週破15萬

插座孔內塞滿泥巴，亟待各界水電工來援助！（記者花孟璟攝）

花蓮縣民才31萬人 台鐵光復站進出總數已逾25萬人次

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖九月廿三日潰流致災，半個光復鄉被泥流淹沒，隔天開始全國鏟子超人直奔光復災區，台鐵公司統計，昨中秋節連假首日，從光復車站下車的超人逾兩萬五千人，累計兩週到災區幫忙的超人們已破十五萬人！

台鐵公司東區營運處昨日表示，截至下午六點，在光復站下車的鏟子及水電、木工超人超過兩萬五千人，比平日同時段多逾萬人。「花蓮縣民才卅一萬人，光復站進出站總數已破廿五萬人次。」

台鐵已成立「光復站前進指揮所」，每日加開DMU柴油客車十二輛四列次、區間車四列次共計八列次；台東線所有上、下行對號列車都增停光復站；起、訖站於花蓮至台東間各站的新自強號全面開放站票。

重型機具進駐 超人請遠離佛祖街

中央前進協調所總協調官季連成三日宣佈「不要前往佛祖街」，因為重型機械已進駐佛祖街，當地將實施交通管制，非特殊需求人車不得進入，但昨日仍有不少志工前往佛祖街，季連成再次呼籲，超人們遠離佛祖街，以策安全。

對於負責一般性挖土工作的鏟子超人，季連成表示，可以幫忙製作防颱沙包，目前災區更需要具備專業技能的人員、具有證照的水電工。

響應號召，全國水電、木工超人也已陸續湧進災區。一位水電超人表示，全國各地的水電工透過網路已成立光復鄉災區群組，至少有四百水電工加入，將自備水電材料衝花蓮，希望提供災區最實際援助。

水電超人與插座泥土奮戰 請支援材料

台北王先生和十多位來自新北、桃園的水電師傅，昨首次進光復鄉災區，前往受災嚴重的佛祖街修水電，從十八歲少年師到六十多歲的專業老師傅都有！

水電超人一邊挖泥一邊修電，超人們解釋，配電箱總開關、房屋電路內殘餘泥土若沒有完全乾燥，將造成銅片電阻提高，易過熱或短路。

年輕水電工郭先生在房屋角落與插座內泥土奮戰，他說，假日會支援到苗栗、新竹尖石的偏鄉支援公益水電專案，這次全台灣水電工大多是各自揪團自發性前來。有一位已進災區第二天的水電超人說，「目前最困難就是材料取得問題。」他說，花蓮水電材料不好買，希望後續前來的超人可以多帶多支援，「有多少救多少」！

台中市府環保局支援團隊，出動灑水車、清溝車、消毒車等大型機具，連續兩日深入大馬村武昌街、中華路口等重點區域，協助民宅環境清理，塵土中災民和志工寫下「光復加油．台灣加油」、「再大風雨我們都能挺過」，民眾暖舉感動清潔隊員再奮戰。

光復車站昨天早上7點就已經是人山人海，月台塞滿人，一整天累計下車人數超過2.5萬人 。（記者花孟璟攝）

專業的水電超人，配戴各式專業器具前往災民家 。（記者花孟璟攝）

被泥水泡過的房屋，水電插座、管路也被泥巴入侵，水電超人小心清理。（記者花孟璟攝）

環境部長彭?明急徵清溝英雄，表示光復側溝還有25公里要清理。（圖取自環境部長彭啓明臉書）

