竹市香山濕地海保中心 依珍古德理念改造

新竹市香山濕地海保中心已整修完成。（記者洪美秀攝）

國際珍古德教育及保育協會（台灣）創辦人、聯合國和平大使珍古德博士（Dr. Jane Goodall）一日辭世，享耆壽九十一歲。珍古德曾到新竹市，其中竹市動物園改造及香山濕地生態保育中心，都落實其對自然保育與環境教育理念，包括六月才完成整修改造的香山濕地海洋保育教育中心，是由國際珍古德教育及保育協會（台灣）負責營運管理，以海洋保育為核心的教育基地，極具意義。

市府表示，位在香山賞蟹步道旁的「濕地海洋保育教育中心」，正是珍古德精神的具體展現，除由國際珍古德教育及保育協會（台灣）負責營運管理，更結合周邊學校、社區與企業，共同推廣愛海護海的價值觀。這座海保中心也是協會在全台僅有三處的重要據點之一。除延續珍古德保育精神，也推廣珍古德「理解—關懷—行動」理念，推動生態保育，另新竹市立動物園六年前完成改造也是以珍古德對動物保護的理念為出發點。

產發處表示，珍古德博士在坦尚尼亞岡貝森林展開對野生黑猩猩的長期研究，並觀察到黑猩猩會製作並使用工具，從觀察者，到成為全球巡迴的行動家與倡議者，先後創立「國際珍古德協會」（JGI）以及遍布全球七十五個國家的「根與芽」（Roots & Shoots）計畫，將視野從黑猩猩保育拓展至人權、動物福祉與環境保護，用具體行動為社區、動物與環境帶來改變。

新竹市香山濕地海洋保育中心因珍古德保育理念而改造。（記者洪美秀攝）

