竹市風箏節登場 百幅風箏爭妍

新竹市國際風箏節啟航，來自法國與義大利等國家的巨幅風箏在天空飛翔、爭妍。（記者洪美秀攝）

法、紐、義、星等國際團隊 攜手台灣隊在新竹漁港競演

新竹市國際風箏節昨天在新竹漁港國際風箏賽場開幕，吸引大批連假出遊民眾湧入，隨著「太空梭」裝置升空，象徵箏霸星際的風箏節啟航，各式巨型風箏接連升空，讓新竹漁港天空成為中秋連假最夢幻繽紛的浪漫天際，不少親子來看風箏飛揚，夜晚還能賞月兼賞夜光風箏表演，歡度佳節，風箏節活動持續到今天。

漁產品直銷中心 13日起搬遷

代理市長邱臣遠表示，竹市國際風箏節是觀光活動品牌，今年結合中秋連假，與各地來的遊客共度佳節，而一旁的新竹漁港漁產品直銷中心十三日起搬遷，邀市民與遊客把握風箏節時光，到原直銷中心與經營卅年的老攤商、老餐廳再度相聚，年底新直銷中心將會重新開幕與市民相見。

今年有法國、紐西蘭、義大利、新加坡等國際團隊，攜手台灣北中南優秀隊伍同場競演，包括法國的十五米「星際迷航企業號」星艦，義大利的廿五米「外星人」巨型風箏現身新竹，紐西蘭團的大型太空人陣列與「星際賽車」風箏視覺震撼；新加坡則以魚尾獅群風箏交流，台灣隊也展出十八米太空梭、夜行太空人、及機器太空人等風箏，與國際隊伍箏妍。

晚間夜光風箏秀 如繁星點點

除壯闊的天空展演，現場也有直徑三米的太空飛碟及夜光月球風動地景藝術，晚間也有「夜光風箏秀」，各種發光骷髏、幻彩外星生物、夜行太空人及會發光的小魚尾獅都會陸續升空，宛如繁星點點。現場有舞台表演與市集體驗，結合風箏彩繪DIY與科普互動遊戲，第一天就吸引大批親子共遊。因活動期間漁港全面禁止汽車進入，現場提供近五千個機車停車格，籲遊客搭接駁專車前往，可在新竹火車站、樹林頭停車場、頭前溪左岸停車場及海山漁港停車場搭乘。

