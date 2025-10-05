為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    龍潭凌雲崗靶場 噪音擾民

    2025/10/05 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    軍方已派員與地方協調凌雲崗靶場的噪音等問題。（徐玉樹提供）

    軍方已派員與地方協調凌雲崗靶場的噪音等問題。（徐玉樹提供）

    桃園市龍潭區竹龍路旁凌雲崗靶場，鄰近民宅，打靶聲響遭怨嚴重干擾居民生活品質，近年演訓頻繁而噪音加劇，也曾有機槍子彈跳飛造成屋瓦、鐵皮屋破損，已有人因相關狀況而失眠、憂鬱，希望軍方在靶場增設隔音牆、調整打靶練時間、減少夜間打靶次數等，解決鄉親的夢靨。

    軍方允遵守規定時段射擊

    陸軍六軍團回應，射擊是訓練的重要一環，將要求部隊確實遵守規定時段，包括上午八點到中午十二點、下午二到五點、晚上六到八點，並強化公告通報機制讓居民了解；明年度將增建隔音牆並強化圍牆，以減少噪音影響，另會選勘監測時段與地點，並依睦鄰工作要點審議辦理。

    凌雲崗靶場附近居民反映，長年陣陣打靶聲響，有時還夜間訓練，讓人忍無可忍，雖然理解軍方保家衛國的辛勞，但訓練時間應妥為調整，避免引起民怨。

    立委呂玉玲強調，凌雲崗靶場屬輕型射擊場，距離民宅最近處約僅廿公尺，目前未列入任何敦親睦鄰補償的範圍，她將朝距離靶場五十公尺內民宅可獲補償金的目標推動修法；呂說，軍方已爭取到經費可增建環繞型、約兩層樓高的隔音牆，明年初經費到位就可發包施工

    議員徐玉樹表示，國軍部隊近兩年來在凌雲岡靶場的打靶次數明顯增加，部分居民因此出現失眠或憂鬱等症狀，軍方應儘快改善打靶噪音問題。

