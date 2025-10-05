桃園月嫂到宅服務 明年上線

桃園第1期月嫂訓練班，共有37位月嫂拿到合格證書。（婦幼局提供）

對象為低收、中低收、未婚懷孕、未滿18歲小媽媽、經社工評估有需求者

桃園市政府為推動坐月子到宅服務計畫，繼日前開設月嫂訓練班，訓練卅七名婦女取得執照，刻正辦理媒合平台招標作業，預計明年初上路，初期針對低（中低）收入戶、未婚懷孕、未滿十八歲小媽媽、經社工評估有需求者，提供至少一二〇小時的月嫂服務，所需費用由市府買單，未來視施行成效、財源再評估是否擴大辦理。

至少服務120小時 全由市府買單

全國已有九個市縣提供月嫂服務，除了屏東縣、嘉義市不限定身分，分別提供八十、四十小時服務，屏縣超過部分可自費，其餘新北市、台中市、台南市、高雄市、嘉義縣、宜蘭縣、新竹市則是限定中低收入戶等弱勢族群，部分縣市開放一般民眾自費申請，高市的產婦可就領取生育津貼或坐月子到宅服務二擇一，桃市若順利開辦，將是第十個提供月嫂服務的市縣。

市府婦幼發展局婦女發展及權益科長江幸子昨說，符合資格產婦媒合月嫂服務後，仍可領取生育津貼，服務時數上，若是一胞胎將提供一二〇小時，雙胞胎一六〇小時，三胞胎二百小時，專業月嫂提供產婦照顧、協助育兒指導、協助家事清潔及月子餐製作等四項服務，月子餐可配合產婦家庭而代為購料，或就產婦提供的食材進行料理。

可透過坐月子到宅服務平台媒合

江幸子說，符合資格的產婦可透過坐月子到宅服務媒合平台，尋找合適月嫂服務，月嫂每次出動半天（四小時）或一天（八小時），到一二〇小時用完為止，產婦必須在生產後兩個月內使用完畢，月嫂每小時可得三百元收入。

婦幼局初估每名月嫂每月可服務一名產婦，收入三萬六千元，十二個月就是四十三萬二千元，目前卅七名合格月嫂，所需經費約一五九八萬四千元，連平台招標費用四百餘萬元，明年編列約二千萬元預算推動這項服務。

月嫂可依產婦需求提供多元的月子餐。（婦幼局提供）

