台北趴趴GO 秋冬推15場活動

「台北趴趴GO」十月至十二月推出十五場大型活動，北市觀光傳播局表示，公館聖誕季、繽紛耶誕玩台北，適合親子族，熱血年輕族群則可參與「秋OUT音樂節」、台北馬拉松，用音樂與奔跑盡情釋放活力，最後再與親朋好友齊聚台北最High新年城，歡慶倒數，迎接嶄新的一年。此外，參加指定活動就可累積集章抽獎，本季有機會獲得台北國賓大飯店A CUT牛排館雙人餐券、台北君悅酒店寶艾西餐廳雙人餐券，以及北投春天酒店泡湯券等好禮。

觀傳局指出，「台北趴趴GO」秋冬主題活動，橫跨親子娛樂、自然體驗、藝文展演、美食購物與歲末慶典。親子族群首選「天母搞什麼鬼一七萬聖節嘉年華」、公館聖誕季、繽紛耶誕玩台北與台北耶誕愛無限，還可造訪士林官邸菊展和台北國際賞鳥博覽會。

觀傳局表示，系列藝文與文化活動也輪番登場，包括台北白晝之夜、台北時裝週、台北客家義民嘉年華，為城市注入創意與活力；愛吃美食、購物的朋友更不能錯過商圈嘉年華—台北生活祭、八德3C哈樂Day以及台北國際牛肉麵節，熱血年輕族群則可參與「秋OUT音樂節」和台北馬拉松，用音樂與奔跑盡情釋放活力，最後再與親朋好友齊聚台北最High新年城—二〇二六跨年晚會，共迎嶄新的一年。

觀傳局補充，今年推出的「台北趴趴GO」電子集章活動持續進行，即日起至二〇二六年三月，民眾只要造訪台北市大型活動任一現場，並加入台北市政府官方LINE，現場開啟手機定位，即可完成電子集章。單季集滿兩個章可參加三獎抽獎，集滿三個章可同時擁有抽二獎與三獎資格，若達四個章則一獎、二獎、三獎資格一次到手。

