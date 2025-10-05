為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    參與國慶升旗「須自評體能」 北市府挨轟

    2025/10/05 05:30 記者孫唯容／台北報導

    雙十國慶當天，台北市政府將在市民廣場舉辦升旗典禮，不過議員陳重文發現，市府要求報名者做「體能診斷自我評估」，還需簽下切結「活動中若發生意外願自行負責，一切責任與主辦單位無關」，遭批評國慶升旗是全民參與，竟亂設門檻。民政局指出，內容已立即下架。

    民政局︰內容已立即下架

    北市府今年國慶口號選定「台北十刻 幸福十刻」，傳達城市幸福日常與國慶的喜悅，並首度以親子共樂、全民參與的活動形式於市府廣場舉辦一場「國慶升旗歡樂派對」，同時讓民眾可以線上登記抽「國慶椅」。

    不過，活動報名頁面首先跳出活動切結書，內容要求報名者填寫「體能診斷自我評估項目」，只要曾從事體能活動時，出現胸痛、使骨骼或關節問題更嚴重或惡化，或因高血壓或心臟疾病需住院，活動中若發生任何意外，願意自行負責，一切責任與主辦單位無關，且以上自我診斷有一項回答是系統會顯示「為了您的安全建議請勿報名本活動，並與您的醫師聯繫就診」。

    議員質疑意圖撇清責任

    議員陳重文表示，「體能活動」一詞過分抽象，並非嚴謹用詞、意義不明，衛生福利部國民健康署相關指引，「日常體能活動強度分級表」，包括吃飯、閱讀、看電視、高速公路開車，到短距離衝刺、快跑、跑上坡、激烈球類運動，總計七種類別都屬於「體能活動」，主辦方是指全部，還是部分類別？

    陳重文直批，「因高血壓或心臟疾病而需住院」也同樣意義不明，是針對還在住院的民眾，還是也包含曾需住院的民眾？市府意圖撇清責任，用如此不明確的方式，推託責任甚至拒絕民眾報名，實在不符活動的美意。

    陳重文認為，若有健康方面考量，市府應預先準備醫療資源做防範，而不是以空泛規範去規避責任，乃至拒絕市民參與活動。

    民政局表示，本次國慶活動經議員及民眾提醒，「體能診斷自我評估項目」已立即下架，參加民眾僅需詳閱活動注意事項及個人資料保護內容，即可完成報名。

