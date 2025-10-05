李四川︰移轉改約 涉圖利

輝達進駐北士科案卡關，新光人壽董事長魏寶生三日向媒體透露，輝達屬意的就是T17、T18兩塊基地，台北市長蔣萬安昨天下午出席台北市聯合婚禮前簡短受訪回應，「我們已經講得很清楚」，一切依照合約相關規定和程序辦理；副市長李四川受訪說，先前新壽篤定市府不敢讓輝達飛走，頻以輝達施壓市府，如今新壽和輝達的合作意向書（MOU）到期「不見得是壞事」，直接修改合約讓新壽拿到輝達一筆鉅款，會涉及圖利。

蔣萬安昨天受訪表示，一切依照合約規定及相關程序進行，並提出兩個方案，一是依照合約由新壽新建完成之後取得使照，再移轉給輝達；二是雙方合意解約，由市府將土地重新設定地上權給輝達，以此為前提全力提供協助。

喊話新壽提條件 報請議會審查

李四川進一步說，如要直接移轉修改契約，讓新壽從輝達得到一筆鉅款，將會涉及圖利，喊話新壽若對市府初步提出的意見不滿意，可以提出條件，市府依法編列預算並報請議會審查，不過新壽一聽到要報議會，旋即說鉅款方案不可行，市府絕對依法辦事，不可能讓業者賺錢而觸法，其實第一時間就想解約，後續可能會牽扯長達多年的訴訟，因此並未採取行動。

