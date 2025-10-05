《輝達進駐北士科卡關》議員轟新壽謀暴利 歸咎柯賤租喪權

北士科土地標租爭議

質疑新壽2劇本 情勒市府討140億、MOU百億轉讓地上權

輝達屬意北投士林科技園區（簡稱北士科）T17、T18基地，設立海外總部，但因擁有地上權的新光人壽和蔣市府，互不同意對方提出的解決方案而卡關。民進黨議員簡舒培說，新壽二〇二一年於柯市府時期以低於行情的四十四億元取得地上權後，至今四年仍是一片「養蚊子的空地」，新壽甚至開出一四〇億元解約價，怒斥前朝柯市府賤租土地「喪權辱市」、讓新壽佔地為王；對此僵局，藍白議員昨受訪時卻說，既然木已成舟，應聚焦面對現有困境，民眾黨議員更表示，「如果輝達最後無法留在台北，再去怪柯文哲沒什麼道理」。

請繼續往下閱讀...

簡舒培批佔地為王 坐地起價

簡舒培表示，新壽有二套「暴利劇本」，一是「情勒市府討一四〇億元」、二是「直接轉讓地上權合約，MOU（合作意向書）百億轉讓T17、T18地上權」。新壽從柯市府手中以超划算價格取得土地，依今年租金計算，兩塊土地從得標至今繳納租金為二．八億元，目前進度仍在「養草」，也不願意接受市府提出的總計四十億元（包含退回目前繳納的權利金、付出成本並採計利息）的合意終止契約條件，怒批新壽「獅子大開口索要上百億暴利」。此外，就她所知，新壽與輝達簽署的MOU轉讓地上權金額，「也是破百億元」。

簡舒培質疑，輝達海外總部落腳地點公布後，藍營吹捧「最大關鍵是蔣萬安親自出馬積極爭取」、民眾黨把一切歸於前主席柯文哲「打下紮實的基礎」，結果現在新壽拿著柯時代簽的合約「佔地為王、坐地起價」，民眾黨跟剛交保的柯文哲怎麼一句都不敢吭？面對輝達用地卡關，其他縣市虎視眈眈，「這份天上掉下的大禮」倘若真的無緣設在台北市，罪魁禍首除了「喪權辱市」賤租北士科的柯文哲，蔣萬安也會因合約綁住而無能接不住。

張斯綱︰阻止「房客」 反客為主

北市議會跨黨派議員曾於上會期進行北士科調查小組，針對柯市府時期招租問題提出多項質疑。如今新壽開天價解約金，國民黨議員張斯綱指出，關於前朝市府決策是否涉及賤租一事，不用再去擴大戰線，畢竟木已成舟，重點是大家要靜下心來，阻止「房客」新壽藉由租借市有土地謀取暴利反客為主，直言新壽宣稱說為顧及股東權益，解約應納入未來預期租賃收益，但新壽作法是要拿全民納稅人的錢去補，市府不可能接受，一旦答應就會變成圖利被抓去關。

黃瀞瑩︰現在做決定的是蔣萬安

民眾黨議員黃瀞瑩受訪表示，上述賤租、圖利等疑慮，先前於專案小組調查已一一釐清，輝達宣布進駐北士科時，民進黨也很贊成，身為在地民意代表當然還是希望市府繼續努力留下輝達，讓士林、北投有更好的發展，強調應著眼於現在，做決定的是蔣萬安，不用再去講以前的事，如果輝達最後無法留在台北，再去怪柯文哲沒什麼道理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法