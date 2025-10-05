嘉市光織影舞閃耀 東石海之夏登場

嘉義市「二〇二五光織影舞」光影藝術展昨起璀璨登場，營造八大沉浸式展區。 （記者丁偉杰攝）

昨天中秋連假首日，嘉義市城市IP「二〇二五光織影舞」光影藝術展，及嘉義縣年度觀光盛事「二〇二五東石海之夏」同步登場。光織影舞展區北香湖公園昨入夜後持續有人潮湧入，今年以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為活動主題，讓人彷彿走進童話世界，湖面打造四．五公尺高多層次轉動的月亮，相當應景；東石海之夏將於明天中秋節晚上七點在東石漁人碼頭施放海上煙火秀壓軸。

東石碼頭 明晚海上煙火秀

光織影舞昨開幕晚會，由幻術師吳冠達表演「夢境魔幻秀」，結合光影投射、雷射燈光與空中幻術道具，營造如同穿梭童話世界的視覺盛宴。觀眾隨著吳冠達手勢與燈光節奏，彷彿置身奇幻國度，湖面倒映的旋轉月亮與立體愛麗絲裝置交相輝映，增添浪漫氛圍，現場掌聲與歡呼聲不斷。

緊接著由「鐵肺歌后」戴愛玲、「情歌王子」李聖傑帶來多首膾炙人口的經典歌曲，將現場氣氛帶到最高潮，市長黃敏惠與民眾在湖畔共享這場幸福、夢幻交織的夜晚。

市府觀光新聞處長張婉芬說，今年八大沉浸式展區包括「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」及「夢醒時分」，展期至十九日。

嘉縣原訂暑假舉辦的東石海之夏受颱風影響，延至昨天起登場，活動共三天，明天海上煙火秀，將施放逾一萬八千發煙火，長達十二分鐘。

