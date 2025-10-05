日本育櫻會來台種櫻 源於和李登輝約定

日本育櫻會和台灣育櫻會一行廿五人，昨在虎尾涌翠閣種植十株河津櫻，日本育櫻會細川吳港表示，該會已來台種植櫻花十多次，而起源則是與前總統李登輝的約定。

細川吳港表示，前日本外務大臣的夫人園田天光光，透過友人市村萬次郎介紹，二〇〇三年與李登輝約定，以後日本育櫻會每年要來台灣種植一千株櫻花，以促進台日交流，二〇〇六年第一次來台種櫻花，後來台灣櫻花數量不斷增加，改以象徵性的贈送和種植，目前已來台種植櫻花超過十次。

昨天參與櫻花種植的還包括日本櫻花會的松澤寬文、工藤正樹、馬場れい子、杉本なみ子、藤卷淳一、伊藤英樹、千康浩等人，台灣櫻花會則有蔡淑美、陳玉鈴等人參加。細川吳港表示，昨天在虎尾涌翠園種植的十株河津櫻，是台灣本土山櫻與日本大島櫻自然雜交培育的開創性櫻樹，即使在​​低緯度地區也能綻放，挑戰日本櫻花在最南端的生長。

細川吳港說，台灣種植的櫻花越來越多，甚至已吸引到日本人來台灣賞櫻，包括南投的奧萬大國家公園、日月潭九族文化村、阿里山、屏東霸台、淡水天元宮、陽明山及彰化芬園花卉生產園區等，都曾在日本電視節目中被介紹過。

