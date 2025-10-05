為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南永川大轎 精巧木作技傳三代

    2025/10/05 05:30 記者王姝琇／台南報導
    永川大轎的文轎外觀儒雅秀氣，宛若一座小型宮廟。（南市觀旅局提供）

    以製作神轎聞名的「永川大轎」，技藝傳承三代，保留傳統木作技法，在原有的形制上加以設計，更注重細節與藝術美感，第三代王延進一步將自家產品透過網路行銷，與世界接軌，拓展永川大轎新的工藝之路。

    永川大轎創始人王永川為台南神轎製作傳統藝術保存者。位在安南區的製作工作室，也陳列神轎製作工具、細部構件及各式神轎、佛椅與木雕作品，並提供學習與體驗木工的場域。目前由王永川長子王政雄掌理，第三代王延與王襄協助經營。

    王永川發展出屬於台南的神轎形制，文轎骨架秀氣，匾額、龍柱、吊筒、垂花、雀替、內外八卦窗、佛椅等應有盡有，宛若廟宇縮影，轎頂弧度優美、形制簡約，花堵人物鑿花精緻，整體典雅細膩；武轎四方無頂，花堵雕刻精細，大器威武。

    王延表示，永川大轎採用榫卯接合，從選材便十分講究，得依照木材軟硬度進行不同程度與角度的刨削，在比例與尺寸上更要精準計算才能密合。永川出品的神轎穩固堅實，重心較低，扛抬相對省力且起伏晃動不大，避免搖晃造成損壞。王延也融入自己的設計理念，讓作品創新更具藝術與時尚感，並展示推廣永川大轎的品牌文化精神與技藝傳續。

    第三代王延主力生產，也負責設計研發。 （南市觀旅局提供）

