中秋連假首日 台南遊客逾35萬人次

熱蘭遮市集連假三天在安平古堡登場，吸引許多遊前往。（南市觀旅局提供）

商圈、景點推限定活動 湧進人潮 旅宿住房率達9成

中秋節連假三天，台南市各大景點及商圈業者，結合在地美食、藝文展演、市集與人氣打卡亮點等，推出限定活動搶客。昨連假首日就吸引超過卅五萬人次到訪、旅宿業住用率約九成，遊客數與教師節連假不相上下。

中秋節是闔家團圓的時刻，台南各大景點、夜市、商圈與特色場域準備就緒，推出限定活動，遊客白天可走訪古都豐富的文化底蘊，夜晚則能賞月同樂，台南多元豐富的觀光選擇滿足不同族群，在古都留下最美的中秋回憶。

安平卡比胖拉出沒 虎頭埤遊湖烤肉

台南市觀旅局局長林國華表示，統計國華海安河樂、小西門、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊、水交社及市立圖書館新總館周邊，首日迎來超過廿一萬人次到訪。安平老街與運河周邊、新化老街、鹽水老街及菁寮老街也有逾四萬二千人次。

濱海熱門景點如漁光島、黃金海岸、北門遊客中心、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園，有逾七萬四千人體驗親水遊憩。親子戶外及博物館景點，如關子嶺、虎頭埤、奇美博物館等，則有超過兩萬四千人次參觀遊憩。

台南中秋連假主題活動串聯不間斷。「卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」展至十月十九日，持續在安平漁人碼頭吸客。新化虎頭埤風景區連假三天祭出「電動船遊湖×電動車遊園×烤肉×攀樹」水陸空全攻略，毛孩入園也有限量的優質犬糧加菜。

鹽水月津港玩獨木舟 蕭壠看陣頭展演

鹽水月津港水域昨、今推出獨木舟、SUP及家庭式龍舟板等體驗，搭配商圈優惠推出順遊橋南老街與月津故事館等。另融合多元族群文化的「熱蘭遮市集」連假三天在安平古堡登場，設有集章體驗與限定古幣商品，相約遊客穿越時空慶中秋。佳里蕭壠文化園區在中秋、雙十連假舉辦蕭壠陣頭藝術祭展演陣頭文化；西港文化祭昨天起連二天在西港慶安宮廟埕登場。

