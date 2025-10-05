災後11天現身災區部落 災民轟徐榛蔚 徐說看臉書才知在找她 部落批：族人在掉淚

花蓮縣長徐榛蔚災後11天、次現身災區部落開說明會，災民砲聲隆隆、噓聲不斷。（記者劉人瑋攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流致災，縣長徐榛蔚災後十一天、三日晚間首次現身災區Fata’an部落開說明會，不僅遲到，還說「看臉書才知道部落要找自己」，災民怒嗆「將帥無能累死三軍」。

災民說，「部落走了這麼多人，族人想到都要掉淚！」結果徐榛蔚連來說明會都遲到。國民黨立委鄭天財先上台「暖場」，說他在立法院「早就說過如何解決堰塞湖」，族人聽了快十分鐘，大叫「不要來拉票」，鄭才住嘴。

如何走出困境？徐：來聽你們說

徐榛蔚到場後，部落族人紛紛發言，「縣長你告訴我，我該怎麼做？」徐回答：「我是來聽你們說。」部落青年直言，族人想聽聽縣長、縣府如何帶領部落走出困境，現在卻變成什麼都要自己講，「縣長這麼好做，那我也來做縣長」！

徐榛蔚說，她廿二日回來花蓮，廿三日早上十一點半就到光復鄉成立前進指揮所，「花蓮是我們的家園、只有我們會重建我們的家園」，試圖溫情喊話。但災民說，「你十一天後才出現，我們也找不到鄉長！」

徐榛蔚強調，縣府做了很多事，被酸「說話沒重點」，鄉民代表會副主席蔡智輝更嗆「將帥無能累死三軍」，全場鼓掌。

Fata’an部落青年災後組織自救會，擔起行政及指揮救災工作，最後變成都要自己想辦法，「好像縣府客服人員！」原本馬太鞍教會避難的老人家，被縣府要求搬去民宿、物資交由慈濟處理，「物資是部落募的，為何要給慈濟？」徐榛蔚不講重點，「偏偏先準備洗衣機、家電給災民，這是中秋節摸彩嗎？」

徐榛蔚說，部落清完房屋後才能確定多少災民將前往中繼屋、租屋，「相信與部落的溝通暢通、沒有問題」。

