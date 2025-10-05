新北育兒家庭 社宅加籤、延長租期

為鼓勵青年成家，減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府即日起推出社會住宅「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，並放寬育兒家庭一般戶租期，最多延長至十二年；二〇二六年青年租金補貼即日起開放申請，包括單身、新婚及育有未成年子女家庭，最高補助七千元。

青年租屋補貼最高7千元

城鄉發展局局長黃國峰指出，市府推動社會住宅「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」，過去二名以上子女才享有加籤優惠，現在放寬為一名子女即適用，依未成年子女人數獲得額外加籤，例如育有一名子女加籤一支、二名加籤二支，三名以上加籤三支，提高中籤機率。

讀公立學校 最長租期12年

此外，原本社宅住戶的未成年子女就讀社宅所在學區小學，可延長租期，即日起放寬資格，凡就讀公立學校（國小、國中、高中）皆適用，最長租期為十二年。

另新北市青年租金補貼經審查符合資格者，可享有單身三千五百元、新婚四千五百元、育（孕）有未成年子女（胎兒） 一人五千元、二人六千元、三人以上七千元的租金補貼，即日起至明年十二月卅一日下午五點開放申請，申請資格為在新北市設籍、就學或就業的十八歲以上、未滿四十歲青年，家庭成員年收入標準為一四四萬元以下、每人每月平均所得標準五萬九一五〇元以下。

