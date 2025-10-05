為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    花蓮縣府又出包 誤發教召動員令

    2025/10/05 05:30 記者劉人瑋、花孟璟／花蓮報導

    花蓮光復救災各單位忙得焦頭爛額，花蓮縣政府卻頻頻出包，先前才誤按海嘯警報，引發人心惶惶，如今又鬧出「誤傳召集令」，不分男女都收到教召通知，綠營立委林楚茵在臉書砲轟「傅氏夫妻」，「到底是救災還是認知戰？」內政部役政司昨天在前進協調所例行記者會表示，經確認為花蓮縣府系統誤發；縣府指市公所造成，已澄清訊息。

    男女都收到 人心惶惶

    林楚茵說，她向國防部確認，替代役「勤務動員」召集，是由地方政府發布動員，這次誤發即是花蓮縣政府出包，花蓮縣立委傅崐萁、縣長徐榛蔚嘴上要錢救災，背地裡卻不跟中央前進指揮所合作，地方治理亂成一團，災民更痛批「沒收到縣府協助」。傅氏夫妻「自顧自」，到底是誰在亂？中央是不是該嚴格徹查。

    內政部役政司表示，目前共有二個時段需要動用後備替代役男，分別是十月十三日到十七日、二日到二十四日，並由花縣政府與公所選員，查明資訊後，教召令是因系統誤發，但透過系統發出訊號的目的是要讓役男事先準備，至於要徵召役男仍需透過正式公文通知為準。

    花蓮縣府說明，這批要徵召的是後備替代役男，誤發訊息原因是花蓮市公所系統錯誤，市長已在臉書澄清。

