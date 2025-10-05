為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    觀光署邀代言 法國實境秀男星遊部落

    2025/10/05 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    法國知名實境野外求生節目《Koh Lanta》男星Ilyesse（左起）、Brice、Laurent在南方澳大秀肌肉。（博旅天下提供）

    法國知名實境野外求生節目《Koh Lanta》男星Ilyesse（左起）、Brice、Laurent在南方澳大秀肌肉。（博旅天下提供）

    交通部觀光署駐德國辦事處邀請法國知名實境野外求生節目《Koh Lanta》中的三名高人氣男星壯遊台灣，展開為期六天深入部落的旅程，體驗台灣豐富的山海戶外運動，一路從東北角玩到宜蘭部落，還大秀肌肉超吸睛，吸引許多遊客搶拍。

    觀光署今年積極拓展歐洲市場，繼八月邀請外媒訪台行銷後，再帶領法國實境秀男星Laurent Maistret、Brice Petit 與 Ilyesse Benyoub等三人，展開六天旅程，深入山林從事攀岩、溯溪、划立槳迎日出等活動。

    其中一站停留宜蘭，體驗金岳瀑布溯溪探險，三人沿途攀爬天然滑水道、跳入清澈水潭，最後站在十米高懸崖下，徹底釋放享受玩樂，他們不禁讚嘆「台灣猶如戶外天堂，魅力無窮！」團隊還到南方澳內埤看日出，清晨划行立槳在靜謐海面，見證太陽自海平面升起的壯麗瞬間，並拿起手機記錄難得的一刻，返程停留豆腐岬浮潛，欣賞五彩斑斕的海洋生態，體驗山海交織的台灣風情。

