官我什麼事》民航局長何淑萍：歐洲航權突破 北歐市場全新藍海

民航局何淑萍表示，航約簽署涉及層面廣，需長期佈局、先後推進。（記者陳品妤攝）

預告「米蘭天空會更熱鬧」

民航局今年在歐洲航權有兩大突破，義大利自每週七班擴增至十九班，北歐則首度與芬蘭簽署航權協議。民航局長何淑萍透露，有國籍航空華航、長榮、星宇已提出義大利航班申請，她預告「米蘭天空會更熱鬧」，至於北歐市場則將是「全新藍海」。

何淑萍接受本報「官我什麼事」專訪指出，國與國之間須簽航權才能直飛；當航權、航網、航班加密，旅運、觀光及物流便利性隨之提升，旅客選擇也會增加，票價可能更甜。

先與芬蘭聯營航點 未來共用班號

「北歐市場是全新藍海。」何淑萍表示，台灣直飛芬蘭僅約十三小時，但受烏俄戰爭影響，較難飛越俄羅斯領空，因此先與芬蘭聯營既有航點，未來進一步共用班號。

義大利方面，目前羅馬每週三班，米蘭每週四班，由華航及長榮航空執飛。何淑萍分析，航空公司未來若能每天提供航班，將提高商務客便利性，尤其米蘭有許多商務客。

我國現簽有五十七個航空協議，對外約二八〇〇餘航班。何表示，航約簽署涉及國家利益、經濟活動及航空公司永續經營，需長期佈局推進，會持續與他國洽談；我國歐洲航班僅佔三％，有增加的必要性。

桃機轉機客也呈成長趨勢，二〇一九年五百多萬、去年約六七〇萬人次，今年截至八月達四百多萬人次。為提升轉機效率並避免重複檢驗，民航局依國際規範推動一站式保安，豁免轉機客人身、手提及託運行李安檢，豁免對象現為美加，僅豁免託運安檢的紐西蘭，未來預估跟進。

三年一度的ICAO大會於加拿大總部落幕，我國受中國打壓被排除在外，用盡管道才能取得國際最新飛航資訊。「飛安無國界！」何淑萍說，我方爭取ICAO出發點是航空技術與安全考量，台灣年管制架次多達一六四萬，應被納進ICAO，除讓台灣貢獻經驗給國際，轄內飛航制度管理也能與國際同步。

