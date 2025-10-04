超人缺路費？ 新北高中生 詐騙善心網友3.8萬元

新北市某高中三年級學生冒用花蓮救災在網路詐騙金錢。（摘自threads）

花蓮縣光復鄉受災嚴重，各地湧入「鏟子超人」協助救災，不過近期傳出亂象，有高中生網上募資要去災區，詐得三萬多元；而災區救災的怪手、小山貓竟被偷開走？警方澄清，機具被災民暫借清淤已歸還，並非竊案，對「物資蟑螂」會特別注意。

有網友揭發有新北市高中生利用民眾愛心在網路詐騙金錢，詐得十一筆共三萬八千多元。新北市府教育局表示，學校獲悉後聯繫家長介入處理，要求學生主動向民眾致歉及退款，該生已主動私訊聯繫受害者退還款項。

據調查，一名女網友日前收到陌生訊息，聲稱有五位高中生要前往花蓮災區救災，請求資金幫助，並附上台鐵車票及災區補給站照片，所需費用共七千五百七十元。事後比對照片，竟發現盜用他人作品，在網路揭發此事後，有五位網友表示已受騙匯錢。

林口高中學務處表示，校方將配合警方與司法單位，釐清事實真相，學務處也已啟動對涉事學生進行約談與事實查核，若查證屬實，將依校規處置，落實學生輔導及法治教育。

此外，有民眾在網路留言表示，災區「怪手不見」，甚至還出現物資蟑螂。花蓮縣警察局長陳百祿表示，救災機器遭竊不僅影響救災安全，也會打擊志工與贊助者心情，警方立即巡查，發現小怪手、小山貓是災民見到後開走清淤，使用廿分鐘即歸還。

傳聞遭竊機具，後來警方證明為烏龍一場。（警方提供）

善心企業再贊助高壓清洗機，但高單價卻也讓公部門擔心成物資蟑螂覬覦目標。（記者劉人瑋攝）

