鏟子可休息 呼叫水電、泥作、木工超人

中央前進協調所總協調官季連成表示，家戶清 淤百分之百達成，接下來更需要水電、泥作等專業志工。（記者劉人瑋攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，中央前進協調所總協調官、行政院政委季連成表示，昨天中午前所有家戶清淤百分百達成，中秋節會完成道路清淤，一般性志工「請好好過秋節連假」，此外，「現在很需要水電、泥作、木工專業志工」。

家戶清淤百分百 秋節完成道路清淤

環境部表示，光復地區清理進度四十五％、清出六萬五千多公噸，後續將再規劃六個堆置場解決存放問題，泥沙成分需再詳細的化驗，初步認為可用於水泥業或農田改良。

天氣影響救災，季連成說，對八日後的一個熱帶擾動會持續關注。

花蓮光復鄉災後重建的問題昨天引發立委關注。國民黨立委洪孟楷引述前內政部長李鴻源的勘災評估數據，指出堰塞湖仍有高達二．五億噸泥沙，形同不定時炸彈，政府應料敵從寬，要對災區居民規劃遷村或建立準確預警機制。

行政院長卓榮泰回應，遷村需要評估，目前已知至少有八十九戶面臨遷村需求，但實際數字可能還會增加，遷往何處當然要審慎評估。

內政部長劉世芳補充說明，國土署的復原重建計畫「不會排斥遷村」，目前正挨家挨戶尋求災民意見，目標在一週內調查完名單上八十九戶的意願，因多數災民都希望「離村不離鄉」，因此須研擬配套措施。

李鴻源在國民黨團記者會指出，堰塞湖左邊山壁不穩定，馬太鞍溪下游堤防有一千多公尺比較脆弱，建議政府要立即補強、加固。當務之急要建立現有堰塞湖完整監測，模擬未來再發生潰壩時，中央與地方該怎麼辦。

靈鷲山志工協助災民清理家戶內污泥。（靈鷲山提供）

