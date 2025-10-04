愛心續湧入 賑災基金募款逾8.4億元

賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月2日，已募得8億4752萬元，社會各界的愛心持續湧入災區。（資料照）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，賑災基金會於九月廿五日啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，原設定五億元目標在短短五天內就達成，賑災基金會最新統計，截至十月二日，已募得八億四七五二萬元，社會各界的愛心持續湧入災區。

支援復原、重建 善款將透明公開

不過，近期網路上流傳多則錯誤訊息，基金會特別澄清，所有善款都會依法用在災區災民身上，透明公開，絕不會交由地方政府自由運用。

網傳「花蓮縣府發給每戶五萬元，有四萬來自賑災基金會」，基金會強調這是錯誤訊息！專案募得善款將依法全數用於災區災民，循行政院規劃方案發放給受災民眾，並支援第一線災害救助、醫療、復原重建工作。

另網傳「法定賑助本來就是政府公帑，現在卻用善款支出」的說法同樣錯誤。基金會說明，所謂「法定」是指基金會內部訂定的規範，與政府法令或公帑無關，善款來自社會大眾捐助，會依需求妥善運用，以公開透明的方式接受監督。行政、人事等募款過程產生的費用，基金會自行吸收，不會動用此次善款。

此外更有網稱「募得善款應該除以受災戶數盡快發放」。基金會回應，以罹難者為例，必須先確認繼承人身分與收款方式，才能依法發放補助。救災有先後之分，持續而有力的支援是更理想的救災方式，基金會會陪同災民直到返回家園、重拾生活那一天。

