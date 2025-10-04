為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    有沒有把我們當人看？部落青年摃徐榛蔚

    2025/10/04 05:30 記者劉人瑋／花蓮報導
    部落青年在前進協調所記者會現場舉大字報求援。（記者劉人瑋攝）

    部落青年在前進協調所記者會現場舉大字報求援。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣光復鄉部落族人昨天抗議，痛斥花蓮縣府「到底有沒有把我們當人看？」希望縣長徐榛蔚正視部落的需求。三位Fata’an部落青年昨天也向中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成抗議，希望部落代表能進入中繼安置地點決策層參與討論，季連成當場同意，並指示由原民會列入紀錄。

    族人不想分開 卻被縣府拒絕協助

    季連成說，政委陳金德七日會成立單一窗口、一站化服務站，通盤檢討對災區的補助，陳金德也是公共工程委員會主委，屆時再談重建事宜。

    部落青年Lisin Haluway說，自治會九月卅日要求中央與地方派員說明，迄今只有原民會派人，縣府根本沒來，完全沒有任何協助，希望這次透過中央發文，讓縣府傾聽部落的聲音。

    青年們認為，部落族人就是不想分開，才在光復國小、聚會所自設安置所，但被縣府以非官方認定、位於紅色警戒區拒絕協助，「要我們以現有的補助方案去住民宿，但被官方認可光復商工都被沖那麼慘，為何我們不能住在部落的最高處？」

    年輕人揹著老人走 物資進不來

    Lisin Haluway淚訴：「縣長到底有沒有把我們當人看？」長輩還不斷安撫他們，「不要再罵縣長了，她都在做事了！」但看看現況，老人要行動還要年輕人揹著走，迄今部落都是青年自主運作，物資根本進不去、還被縣府擋住，「真的很累了、好想回家！」

