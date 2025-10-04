花縣府發慰助金 證件沖走不能領 災民飆罵

光復鄉大安村原本公布只有80幾戶有資格領慰助金，前晚間才臨時公布，全村300戶都可以領，昨天早上大排長龍。（記者花孟璟攝）

連統計實際受災人數的能力都沒有 還爆出政治清算

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉重創，花蓮縣政府已募得一億四七七〇萬元，昨發放每戶五萬元慰助金卻亂成一團，從前一天只發給保全戶引起抗議，急忙擴大到全部設籍的戶數，光復鄉大安村更因「與議長張峻同村」，受災三百戶一度僅八十八戶列領取資格，張峻支持者懷疑遭政治清算，縣府急忙否認。

花蓮縣政府昨起在光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉三鄉鎮十二村里，發放受災戶每戶五萬元慰助金，「分點發放」共設置七處發放點，上午在光復鄉大同活動中心有災民不滿後到者插隊，氣得大罵：「嫌我時間太多嗎？我家都還沒清完！」也有災民因戶長證件被沖走需要請鄰居代領，但縣府人員表示「證件照片」不算正本，無法領取，有災民氣到髒話都飆出，「證件被水沖走，我領個X」！

縣府表示，針對證件被水沖走，各發放場所均派戶政所人員協助「人別確認」，可進戶政系統比對外貌後，開出證明為本人就能領取；另外，同一戶門牌也出現多戶領取狀況，包括房屋所有權人、承租戶，有受災都可領。

事實上，發放前一天，災民群組就因為一張慰助金發放統計表流出，罵翻天！

從1800戶擴增至3700戶 鳳林被遺忘

災民批評，縣府計算慰助金資格直接用災害前的「堰塞湖保全戶戶數」計算，補助對象為一八〇二戶，但光復鄉大安村民蔡先生說：「大安村包括中山路鬧區範圍全部淹水，受災戶數絕對不只保全戶的八十四戶！」災後都已經十多天了，他痛罵，縣府連統計實際受災人數的能力都沒有。

此外，光復鄉大華村、鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村都發生「保全戶與實際受災戶」數字不符，縣府前天晚上才突然宣布擴大發放範圍，共約三千七百戶有資格領取，包括光復鄉大平、大安、大同等八個村擴大到全村設籍民眾；至於光復鄉大全村、大進村及鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村，維持只發給保全戶。

馬太鞍溪北岸的鳳林鎮，災情比起光復鄉小很多，但仍有十五戶淹水，他們全都不是保全戶、不具慰助金領取資格，鎮公所坦言「鳳林鎮是被遺忘的災民」，自行先發兩萬元給受災戶，昨天也拜託慈濟出動卅名志工及小山貓，幫助災民清理家園。

縣府：未刻意少算 可拍照造冊

花縣府社會處強調，沒有刻意少算，災區村里長及村里幹事也是受災戶，如有劃定範圍外的民眾受災，災民可以拍照片向村幹事說明造冊，都會列入第二波發放。

