（新北）北大高中7.2億蓋新樓 公托將進駐

新北市北大高中入學人數逐年攀升，市長侯友宜昨表示，將投入七．二億元經費啟動「北大高中二期多功能教學大樓」工程，除教學大樓，並設立公共托育中心，打造兼具學習、運動、創新與安全的智慧校園，與社區共享資源，預計二〇三〇年完工。

新北市長侯友宜昨天前往北大高中，觀摩學生自主學習與數位課題成果。侯友宜表示，北大高中做為在地重點完全中學，也是新北市指標高中，為紓緩就學需求並發展學習特色，市府將投入七．二億元經費啟動二期校舍工程。

請繼續往下閱讀...

北大高中校長吳佳音表示，隨著入學人數逐年攀升，教學空間需求日益迫切，這座大樓規劃地上五層、地下一層，將設置普通教室、多功能教室、體能訓練室、視聽教室、公共托育中心，能有效紓解校舍空間不足，也能提供社區大型集會及活動空間，成為服務社區的重要據點。

新北市議員江怡臻表示，北大特區持續發展，北大高中二〇一四年創校，是新北市南區指標性完全中學，就學需求迫切，二期校舍爭取已久，現在財劃法三讀通過，終能推動，是地方喜事。

她說，北大特區未來十年就學人口持平，現有國中連年額滿的情況下，需要普通班、專科教室等多元化空間，希望親師生共同規劃，打造北大特區從幼兒園到大學都在地就學。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法