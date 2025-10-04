為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    （新北）三重銀新未來城再公展 10/21開說明會

    2025/10/04 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市府選定三重區碧華國中舊址（紅框內），推動建置「銀新未來城」。（新北市城鄉局提供）

    新北市府選定三重區碧華國中舊址（紅框內），推動建置「銀新未來城」。（新北市城鄉局提供）

    打造長照醫養園區 只租不售

    因應超高齡社會長照需求，新北市府選定三重區碧華國中舊址，建置「銀新未來城」，打造綜合型長照醫養園區。市府城鄉發展局長黃國峰指出，即日起辦理公開展覽，十月廿一日在三重區五華市民活動中心舉行說明會，衛生局同日舉行BOT可行性評估公聽會，後續將依規定辦理促參程序及招商等。

    日照容納120長者 住宿至少200床

    城鄉局指出，新北市擁有全國最多高齡人口，截至今年九月底，六十五歲以上長者已達約七十九萬人，佔新北人口一九．六六％；銀新未來城規劃「只租不售」的高齡友善附服務居住模式，長者居住比例預計約六十五％，將設置可容納一二〇多位長者的日間照顧中心，及至少二百床的住宿型長照機構，並搭配多種科別診所、運動設施、托育中心等服務設施。

    除了停車空間還保留至少廿％的綠地作為休憩空間，服務周邊居民；銀新未來城自即日起進行再公展，可至三重區公所及城鄉局閱覽都市計畫書圖草案，或於網站下載電子檔；若再公展期間無接獲民眾陳情，將依內政部都委會決議，待招商完成後再報內政部核定。

    三芝衛所、消防分隊 研議共構

    此外，市議員鄭宇恩質詢表示，三芝區醫療資源稀缺，肩負醫療重任的三芝衛生所老舊狹窄，盼與消防分隊改建共構。衛生局長陳潤秋回應，已商議共構事宜，並與老人醫學為主的關渡醫院洽談，進駐長照機構加強醫療資源。

    市議員顏蔚慈指出，市府推動「失智友善守護站」，發掘社區疑似失智症個案轉介至轄區衛生所，但有八個衛生所轉介率未達標。陳潤秋說明，失智友善守護站為民間企業等自發響應參與，過往因轉介需個案個資，守護站取得不易，已簡化流程改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播