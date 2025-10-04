（新北）三重銀新未來城再公展 10/21開說明會

新北市府選定三重區碧華國中舊址（紅框內），推動建置「銀新未來城」。（新北市城鄉局提供）

打造長照醫養園區 只租不售

因應超高齡社會長照需求，新北市府選定三重區碧華國中舊址，建置「銀新未來城」，打造綜合型長照醫養園區。市府城鄉發展局長黃國峰指出，即日起辦理公開展覽，十月廿一日在三重區五華市民活動中心舉行說明會，衛生局同日舉行BOT可行性評估公聽會，後續將依規定辦理促參程序及招商等。

日照容納120長者 住宿至少200床

城鄉局指出，新北市擁有全國最多高齡人口，截至今年九月底，六十五歲以上長者已達約七十九萬人，佔新北人口一九．六六％；銀新未來城規劃「只租不售」的高齡友善附服務居住模式，長者居住比例預計約六十五％，將設置可容納一二〇多位長者的日間照顧中心，及至少二百床的住宿型長照機構，並搭配多種科別診所、運動設施、托育中心等服務設施。

除了停車空間還保留至少廿％的綠地作為休憩空間，服務周邊居民；銀新未來城自即日起進行再公展，可至三重區公所及城鄉局閱覽都市計畫書圖草案，或於網站下載電子檔；若再公展期間無接獲民眾陳情，將依內政部都委會決議，待招商完成後再報內政部核定。

三芝衛所、消防分隊 研議共構

此外，市議員鄭宇恩質詢表示，三芝區醫療資源稀缺，肩負醫療重任的三芝衛生所老舊狹窄，盼與消防分隊改建共構。衛生局長陳潤秋回應，已商議共構事宜，並與老人醫學為主的關渡醫院洽談，進駐長照機構加強醫療資源。

市議員顏蔚慈指出，市府推動「失智友善守護站」，發掘社區疑似失智症個案轉介至轄區衛生所，但有八個衛生所轉介率未達標。陳潤秋說明，失智友善守護站為民間企業等自發響應參與，過往因轉介需個案個資，守護站取得不易，已簡化流程改善。

