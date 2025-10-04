中秋連假志工增 光復車站日供早午餐1.5萬份

因應中秋連假志工湧入災區，花蓮縣政府將直接在光復火車站供應1萬5000份早午餐。（縣府提供）

中秋節連假預估光復災區將湧入大批志工，花蓮縣政府昨天宣布，今天起連續三天的中秋連假，預估將有更多志工與「鏟子超人」湧入光復鄉協助復建，每天將直接在光復火車站發放一萬五千份早午餐，讓志工與救災人員即時獲得基本補給。

花蓮縣政府表示，觀察到教師節連兩日中央志工站湧入大量志工，現場餐食供應一度出現缺口，縣府第一時間還緊急調度超商麵包、乾糧補充；為感謝全國各地志工的投入，並避免餐食浪費或缺口，縣府將於中秋節連假三天，每日上午七點至十一點，在光復火車站出口，準備一萬五千份早午餐，供有需要的志工領取，盡全力避免自發性志工餐食不足狀況。

縣府表示，現場將發放飯糰、麵包或飲料不等（視現場配給），也提醒領取注意食用安全，勿隔餐食用。

縣府表示，至於災民及救災人員的便當部分，透過採購與善心團體捐贈，已加量準備連假期間各救災單位及災民的需求。無論是中央或縣府，將全力讓每一位前來協助的熱心志工都能「吃得飽、補得足」，共同為災區重建打拚。

