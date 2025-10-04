中秋連假玩高雄 馬戲、熱氣球、市集統統有

「 FOCASA 馬戲藝術節」，以「馬戲水手村」為主題，搭了三頂巨型馬戲篷。 （承億酒店提供）

「馬戲水手村」8國團隊演出 月世界熱氣球兩時段升空 岡山籃籗會有美食攤、農具展示

中秋連假高雄活動一籮筐，從馬戲表演、熱氣球到市集統統有，高市府歡迎全國民眾一起來高雄，感受熱鬧氣氛。​

「FOCASA 馬戲藝術節」白天玩到夜晚

很受小朋友期待的「FOCASA 馬戲藝術節」，於十月三至六日、十至十二日在高雄展覽館輕軌站旁大草地登場，以「馬戲水手村」為主題，搭了三頂巨型馬戲篷，馬戲篷內節目邀請八國團隊、演出一〇一場國際馬戲，需購票觀賞。

「FOCASA 馬戲藝術節」戶外港邊馬戲樂園將於五日、十二日加碼，分別邀請樂團旺福與宇宙人演出，點亮港都夜晚；現場同時規劃高空、走繩、雜耍遊具、街頭展演、超嗨派對，觀眾可從白天一路玩到夜晚。

「高雄愛．月熱氣球」田寮月世界場，教師節連假吸引逾四萬人次到訪，中秋連假場於四日至六日，每天上午六點至八點、下午四點至五點半升空，建議遊客多留意台廿八線路況。

高雄車站音樂會 專家導覽藝術作品

高雄車站B1中央下沉廣場則於四日晚間七點至八點半，首度舉辦中秋音樂會，由專家介紹導覽「看時間」、「聽蒸汽」等六大公共藝術作品，機會難得。

位於三民區同盟二路的高雄市新客家文化園區，於四日上午十點至下午六點，規劃「寶貝客家夢GO！」活動，節目有花布影偶DIY、藍染、街舞等節目，並邀金曲歌手林生祥演唱。

高雄流行音樂中心 推柚子の季節市集

市集方面，有兩百多年歷史的岡山籃籗會，每年固定三次，中秋場於四日晚間六點至五日晚間十二點，在岡山區河華路及巨輪路舉行，有美食攤位、植物市集、農具展示等；此外，高雄流行音樂中心音浪塔海側廣場，四日至六日推出「柚子の季節—中秋限定場」市集；駁二倉庫群四日至六日各有散步遊者市集、邊緣人市集等。

田寮月世界熱氣球活動，教師節連假期間，曾吸引逾四萬人次。（觀光局提供）

