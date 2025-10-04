屏縣爆工業用雙氧水漂白豬大腸 2噸流入市面

屏東縣府衛生局昨天下午前往業者的冷凍庫貼封條。（讀者提供）

屏縣爆發食品業者涉嫌用工業用雙氧水漂白豬大腸後販售給下游廠商，恐至少已有兩噸流入市面，屏東地檢署指揮高雄市調查處、保七總隊偵辦，一日發動搜索，楊姓負責人被依違反食安法五十萬元交保，全案持續擴大偵辦。

負責人50萬交保 屏縣衛生局：配合偵辦

據了解，該食品公司在屏縣長治鄉租地作業，向上游業者購買豬內臟，經處理後販售，該公司涉嫌利用工業用雙氧水漂白豬大腸，再販售給下游廠商，屏東地檢署十月一日發動搜索及約談，現場查獲雙氧水空桶，以及數百斤等待處理的豬大腸，依銷貨紀錄發現，恐怕至少有兩噸豬大腸流入市面，檢察官訊後，認為楊姓負責人違反食安法，諭知五十萬元交保候傳。

針對食品業者用雙氧水漂白的豬大腸，是賣相不佳，還是發炎、病變的豬大腸，仍有待檢調進一步查明。

屏東縣衛生局昨天下午前往業者位於長治鄉的廠區冷凍庫貼封條，將庫存的五百九十箱黑小腸、三十箱小腸、十五箱大腸、十三箱大腸頭查封，以每箱十八公斤裝計算，共一萬一千六百六十四公斤。

屏東縣政府衛生局表示，衛生局依食品安全衛生管理法規定，命業者暫停作業及停止販售，同時依刑事法優先原則，全力配合檢調偵辦。

